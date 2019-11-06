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أخبار البلد

برنامج مكافحة الاتجار بالبشر: نسعى لحماية حقوق الضحايا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:50 م
جانب من ورشة العمل
جانب من ورشة العمل
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أمينة الدسوقي
قالت لمياء كلاوي مسؤول ببرنامج مكافحة الاتجار بالبشر بمكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، إن أهداف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية، تتمثل فى منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، وحماية حقوق ضحايا الاتجار والمهاجرين المهربين.

جاء ذلك خلال ورشة عمل الأمم المتحدة عن أهداف التنمية المستدامة الهدف العاشر الحد من أوجه عدم المساواة. وتابعت كلاوي مؤكدة أن الاتفاقية تهدف أيضا إلى الملاحقة القضائية وتحقيق العدالة،  فضلا عن التعاون بين الدول الأطراف.

وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة يقوم بإصدار تقرير دوري كل عامين ويغطى 142 دولة حول العالم من بينها 33 دولة من منطقة جنوب الصحراء فى أفريقيا و13 دولة فى منطقة الشرق الأوسط.

وأشارت إلى أن تقرير المكتب لعام 2018 فى منطقة شمال أفريقيا تناول أشكال الاتجار بالبشر حيث مثلت نسبة 36% استغلال جنسي و55 % عمل قسري.
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