عمرها 9 آلاف عام.. مصور سعودي يكشف هياكل غامضة بالمدينة المنورة..صور

رصد مصور سعودي على هياكل غريبة وتكوينات يرجع تاريخها لأكثر من 9 آلاف عام بالقرب من المدينة المنورة.





واكتشفت الأنماط الغريبة على صحراء المدينة المنورة من قبل طيارين في أوائل عام 1920، ما دفع المصور السعودي، معاذ العوفي، إلى التساؤل حول تاريخ وجودها، وفقا لما نشره موقع "سي إن إن".





وقال المصور السعودي معاذ العوفي إنه رغم مولده ونشأته في المدينة المنورة، إلّا أنه لا يذكر حديث أحدهم عن هذه الهياكل الضخمة الغامضة، لذلك، قرر تغيير معرفته لفهم تلك الاشكال، وفقا لموقع سي إن إن الأمريكي.





وفي سلسلة فوتوغرافية تُعرف باسم "أهل بانجيا"، رصد المصور السعودي العوفي الضوء على هذه التكوينات، وتاريخها، والتحديات التي واجهها.





وذكر أن قارة البانجيا العملاقة، التي تُعرف باللغة العربية بـ"القارة الأم"، قد وجدت منذ حوالي 360 مليون عام، أي قبل انفصالها وتفككها للقارات المعروفة اليوم، وجيولوجية هذه القارات تدل على أنها كانت متصلة في الماضي.





وقال العوفي لموقع CNN بالعربية إنه عندما بدأ بالعمل على هذا المشروع في عام 2015 مع فريق إرث الجوي: "قمنا بالطيران فوق منطقة ومحافظة خيبر، ووجدنا هذه المنشآت الحجرية، التي صُنعت خلال العصر الحجري الحديث، وذلك قبل فترة تتراوح بين 6 آلاف إلى 9 آلاف عام".





وبالنسبة للتحديات التي واجهها العوفي، فهي الحصول على بعض التصاريح المعينة واللازمة للطيران فوق المناطق المأهولة، بالإضافة إلى قسوة تضاريس المنطقة.





ويسعى العوفي إلى تسليط الضوء على هذه الهياكل، بُغية توعية أهل المنطقة عن تاريخ الأرض، خاصة أن أغلب التكوينات قد لا تكون واضحة في بعض الأحيان، مما يجعلها عرضة للدخول ضمن نطاق المساحات التطويرية، دون العلم بوجودها.





ويُشار إلى أن المصور السعودي قد أنتج فيلمًا فنيًا مدته 11 دقيقة، ويُعرف باسم "مهلائيل"، إذ يختص بتسليط الضوء على المنشآت الحجرية عن قرب، بالإضافة إلى منطقة خيبر، التي تحتضن البراكين والقصور والحصون.





ويعمل العوفي على عدد من المشاريع التي سيُعرض بعضها في مدينة الرياض وخارج المملكة العربية السعودية، أحدها يناقش واجبات الإنسان تجاه البيئة، حيث سيُعرض في المجلس الفني السعودي، بجدة.



