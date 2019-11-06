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سيارات

اخبار السيارات اليوم | هتوفر 1300 جنيه شهريا من فاتورة بنزين عربيتك بهذه الطريقة.. واعرف كيف تحول سيارتك إلى غاز طبيعي بالتقسيط وبدون فوائد و مقدم

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:46 م
اخبار السيارات
اخبار السيارات
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محمد صبيح
تشهد أخبار السيارات تطورا ملحوظا وسريعا في مصر والعالم كله، ويحرص الكثيرون على متابعة أسعار السيارات وسوق السيارات المستعملة وآخر تطوراتها.

وفي ظل غلاء الأسعار وتحرير سعر البنزين، نعرض لك بعض النصائح التي تستطيع من خلالها توفير 50% من استهلاك البنزين لسيارتك.

فقد وقع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر اتفاقا مع وزارة البترول بدعم أصحاب السيارات الراغبين في تحويل السيارة من ينزين إلى غاز طبيعي عن طريق توفير آلية تحويل السيارات من بنزين إلى الغاز الطبيعي بالتقسيط وبدون مقدم أو فوائد، منوها بأن تحويل السيارة من بنزين إلى غاز يوفر نحو 50% من فاتورة استهلاك البنزين شهريا.

ويستعرض "صدى البلد" خطوات تحويل السيارات من بنزين إلى غاز طبيعي بالتقسيط بدون مقدم وفوائد بدعم من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبالتعاون مع وزارة البترول.

المستندات المطلوبة
صورة من رخصة السيارة
صورة من بطاقة مالك السيارة
صورة من بطاقة الضامن
إيصال كهرباء أو غاز أو مياه حديث

التوجه بالمستندات المطلوبة إلى مراكز تحويل تابع لشركتي كارجاس أو غاز تك في محطات البنزين المنتشرة في المحافظات، والتقدم بطلب تحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي؛ حيث يتم فحصها من جانب فني لتحديد التكلفة التي تتراوح بين 6500 جنيه و8000 آلاف جنيه، ويتم تقسيط التكلفة الإجمالية إلى أقساط شهرية بدون مقدم وفوائد.

أصبحت فاتورة استهلاك سيارتك من البنزين شهريا في الحسبان بعد تحرير أسعار البنزين في مصر وتطبيق آلية التسعير التلقائي للبنزين كل 3 أشهر من خلال اللجنة الوزارية للتسعير التلقائي للبنزين.

جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يطرح أحد الحلول الموفرة لاستهلاك البنزين من خلال توفير آلية لتحويل السيارة من بنزين إلى غاز طبيعي بالتقسيط وبدون مقدم وفوائد.

وأوضح أن التحويل من البنزين إلى الغاز الطبيعي سيوفر نحو 1350 جنيها من فاتورة البنزين شهريا لأصحاب السيارات.

طريقة تحويل السيارة من البنزين إلى غاز طبيعي بالتقسيط وبدون مقدم أو فوائد

ويستعرض "صدى البلد" الوفر الشهري في فاتورة استهلاك البنزين لأسحاب السيارات عند التحويل من بنزين إلى غاز طبيعي وفقا لتحيل أجراه جهاز تنمية الشمروعات الصغيرة المتوسطة لصاحب سيارة يستهلك 10 لتر بنزين 92 فقط يوميا كالتالي:

- استهلاك 10 لترات بنزين 92 تبلغ قيمته 77.5 جنيه (لتر بنزين 29 يعادل 7.5 جنيه)، بما يعادل شهريا حوالي 2325 جنيها.

- استهلاك غاز طبيعي بما يعادل 10 لترات بنزين 92 يوميا تبلغ قيمته 35 جنيها (متر مكعب غاز/3.5 جنيه)، بما يعادل 1050 جنيها شهريا.

وبالمقارنة بين استهلاك البنزين والغاز الطبيعي لأصحاب السيارات، يظهر وفر نحو 1300 جنيه من فاتورة الاستهلاك لأصحاب السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي مقارنة بالبنزين.
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احسبها صح.. هتوفر 1300 جنيه شهريا من فاتورة بنزين عربيتك بهذه الطريقة

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