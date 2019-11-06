زراعة البرلمان: الفلاح لديه قطن في البيت كالقتيل لا يقدر على تصريفه أو بيعه

انتقد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، بيان الحكومة الذي ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمام المجلس مؤخرا، مؤكدا أنه لم يتطرق إلى قطاع الزراعة أو مشكلات الفلاح، في الوقت الذي تمثل فيه الزراعة العمود الأساسي للاقتصاد في مصر، كما يمثل الفلاحون نحو ٥٠% من الشعب المصرى.



جاء ذلك خلال كلمته بأول اجتماعات اللجنة الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان" مصر تنطلق ويستمر العمل"، وألقاه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء.



وأضاف الحصري : للأسف الفلاحون سقطوا من حسابات الحكومة، فهناك العديد من المشكلات التي أثقلت كاهل الفلاح، في ظل صمت الحكومة وعدم التزامها بالدستور، الذى نص على ضرورة توفير مستلزمات الإنتاج للفلاح بسعر مناسب وأيضا الزم الدستور بشراء المحاصيل من الفلاح بسعر عادل.



وتابع الحصرى، أن "الفلاح حاليا عنده قتيل في البيت، وهو القطن، الذى لا يعرف تصريفه او بيعه"، مضيفا، ان الحكومة أعلنت عام ٢٠١٨ عن انها ستشتري القطن بسعر ٢٧٠٠ للقنطار، ولكن لم يحدث، فالدولة تخلت عن دورها، كما ان العام الحالي، أعلنت عن أنها لن تحصل على القطن أيضا، ما يجعل الفلاح يقع فريسة امام التجار المستغلين.



وطالب الحصرى، بضرورة أن يتفرغ الفلاح للزراعة، وأن يكون هناك مساعدة له في توفير المستلزمات وشراء منتجاته.



كما انتقد الحصرى، غياب الاستراتيجية الزراعية، مشيرا إلى أننا نمتلك مساحة من الأرض، ولدينا مياه، ونحتاج محاصيل، ولكن لا يوجد تنسيق للاستفادة من المساحات والمياه لانتاج المحاصيل الى نستهدفها.



وأشار إلى أن قانون الزراعات التعاقدية، حتى الآن لم يتم خروج لائحته للنور، رغم إقراره بالبرلمان عام ٢٠١٦.

