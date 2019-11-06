Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

مجلس الوزراء يستعرض تقريرًا عن برنامج تكافل وكرامة.. وزيرة التضامن: 18.5 مليار جنيه تم تخصيصها بموازنة هذا العام

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:52 م
الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء
Advertisements
محمود مطاوع
استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الجهود المتعلقة بتنفيذ برنامج "تكافل وكرامة"، حيث أشارت خلاله، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن قيمة التمويل المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج فى موازنة العام المالى الحالى 2019/2020، تقدر بـ 18.5 مليار جنيه، وجار العمل على إضافة 240 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك فى إطار العمل على زيادة عدد المستفيدين وكذا قيمة الدعم للفئات المستحقة.

وأوضحت الوزيرة، أن عدد الأسر المضافة للبرنامج ٢٧٣،٠٠٠ منهم ١٠٠،٠٠٠ أسرة جديدة و١١٠،٠٠٠ كانوا قيد الانتظار حتى إجراء القومسيون الطبي، كما تم تحويل 44.000 من ملفات الأيتام للاستفادة من برنامج "تكافل وكرامة"، كما تم العمل على سرعة النظر فى مختلف التظلمات التى قدمت خلال الأعوام السابقة، ونتج عن ذلك عودة 18.000 أسرة مستفيدة، مشيرة إلى أن عددًا من الأسر التى تم نقلها من معاش الضمان إلى برنامج "تكافل وكرامة"، وصل إلى 429.500 أسرة، إلى جانب زيادة القيمة الشهرية المنصرفة للأسرة بمبلغ يتراوح بين 125 و175 جنيهًا شهريًا، وهو ما يكلف الدولة نحو 772 مليونًا سنويًا.

وفى ختام العرض، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة على استمرار تقديم الدعم لمختلف الأسرة المستحقة والمستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بما يسهم فى مساعدتهم ودعمًا من الدولة لمواجهة أعباء المعيشة، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنفيذ هذا البرنامج لزيادة عدد الأسر والقيمة المنصرفة لهم شهريًا.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الحكومة توضح حقيقة إيقاف تكافل وكرامة وتوجيه مخصصاته لبرنامج وعي

الحكومة تواجه الشائعات.. حقيقة فرض ضريبة جديدة على السيارات.. وصحة وقف برنامج تكافل وكرامة.. وتنفي زيادة المصروفات المدرسية الخاصة هذا العام.. تحسم الجدل حول تقسيم المصرية للاتصالات

من 100 إلى 150 جنيها.. الحكومة تعلن زيادة مخصصات الأسر من معاش تكافل وكرامة

ترشيحاتنا

خطأ طبي يودي بحياة طفل عمره 7 أشهر في استراليا.. صور

كيف يرى الزملكاوية الصلح بين الأهلي وتركي آل الشيخ؟

اتحاد كرة السلة ينتظر تقرير حكم مباراة الأهلي والزمالك لفرض العقوبات

هل يجوز للمسافر الجمع بين الصلوات قبل مغادرة المنزل.. فتوى الأزهر تجيب

ضبط 10 سيدات يحملن جنسية أجنبية عقب تسللهم للبلاد بطريقة غير شرعية

3 حالات تؤدي لـ سحب السيارة والحبس 6 أشهر بـ قانون المرور الجديد

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمرها 9 آلاف عام.. مصور سعودي يكشف هياكل غامضة بالمدينة المنورة..صور

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

خطأ طبي يودي بحياة طفل عمره 7 أشهر في استراليا.. صور