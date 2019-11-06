ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة و ضبطت 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهم كميات من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.



أسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهماالإجرامى، وبحوزتهم (200 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض – 2هاتف محمول) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.