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حوادث

ضبط 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 02:51 م
صورة أرشيفية - ضبط
صورة أرشيفية - ضبط
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مصطفى الرماح
تمكنت أجهزة وزارة الداخلية فى إستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانًا لترويج المواد المخدرة و ضبطت 3 عناصر إجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازتهم كميات من مخدر الحشيش بقصد الإتجار.

أسفر إستهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان (منطقة السحر والجمال) عن ضبط (3 عاطلين – لأحدهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان) لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة متخذان من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهماالإجرامى، وبحوزتهم (200 جرام لمخدر الحشيش – مبلغ مالى – 2 سلاح أبيض – 2هاتف محمول) ، وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجارى الإستمرار فى بذل المزيد من الجهود لإستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.
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