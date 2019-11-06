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فن

كيم كارداشيان تتسبب في بكاء والدتها يوم عيد ميلادها.. تعرف على السبب.. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 10:24 م
صدى البلد
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شروق ابراهيم
جهشت كريس جينر في البكاء خلال الاحتفال بعيد ميلادها الـ 64، بسبب المفاجأة التي أحضرتها ابنتها نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان.

وكشفت كيم كارداشيان عن مفاجأتها لوالدتها التي كانت تعتمد على فكرة تأجير منزلهم القديم الذي كانت تسكنه كريس جينر في بداية حياتها الزوجية مع زوجها الراحل روبرت كارداشيان ،والد كيم، لكي تقيم فيه حفل عيد ميلادها.

ونشرت كيم كارداشيان صور لوالدتها من داخل المنزل وهي تبكي متأثرة بهذه اللفتة الإنسانية التي أعادتها لذكريات قديمة.

وكانت كيم كارداشيان طلبت من أشقائها التجمع في أحد فنادق بيفرلي هيلز كي يحتفلون بعيد ميلاد والدتهم إلا أنه بمجرد وصولهم اخبرتهم ان هناك مفاجأة تنتظرهم في مكان آخر لكي يحتفلون بعيد ميلاد كريس جينر.
كيم كارداشيان تتسبب في بكاء والدتها يوم عيد ميلادها.. تعرف على السبب.. صور
كيم كارداشيان تتسبب في بكاء والدتها يوم عيد ميلادها.. تعرف على السبب.. صور
كيم كارداشيان تتسبب في بكاء والدتها يوم عيد ميلادها.. تعرف على السبب.. صور
كيم كارداشيان تتسبب في بكاء والدتها يوم عيد ميلادها.. تعرف على السبب.. صور
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