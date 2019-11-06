إيرادات ضعيفة لفيلم hustlers

حقق فيلم hustlers للنجمة العالمية جينفير لوبيز إيرادات بلغت ١٣٩ مليونا و٩٣٨ الف دولار امريكي بعد مرور اكثر من شهرين على طرحه.



حصد الفيلم في الولايات المتحدة الامريكية ١٠٤ ملايين و ٣٣٨ ألف دولار أمريكي أما في باقي انحاء العالم بلغت إيراداته ٣٥ مليونا و ٦٠٠ الف دولار وفقا لموقع box office mojo.





قصة الفيلم مأخوذة عن المقال الشهير لصحيفة "نيويورك تايمز" الذي يحمل اسم "Hustlers at score"، والذي تدور أحداثه حول مجموعة من الراقصات في ملهى ليل شهير في نيويورك يخططون لسرقة أثرياء المدينة خلال السهرات.



وتعود أحداث الفيلم الى بداية الالفينات عندما ضربت الأزمة المالية الاقتصاد الامريكي، والفيلم من إخراج وكتابة الأمريكية Lorene Scafaria.