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أخبار البلد

الأعلى للإعلام يناقش تقارير رصد التغطية الإعلامية لحادث شهيد الشهامة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:09 م
المجلس الأعلى لتنظيم
المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
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عبد الوكيل ابو القاسم
تعقد لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعها اليوم برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، لمناقشة تقارير الرصد الخاصة بالتغطية الاعلامية، للحادث المعروف باسم شهيد الشهامة.
ويتضمن التقرير اتهام موقع و3 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ببث أخبار كاذبة حول صدور حكم في القضية.

كما تناقش اللجنة شكوى ضد قناة الحدث اليوم تتهمها بإهانة المشاهدين في أحد برامجها، وشكوى ضد موقع إلكتروني يدعى "بوابة الجريمة" تتهمه ببث اتهامات كاذبة.

كما تناقش شكوى ضد جريدة المصري اليوم تتهمها بفبركة بيانات من محضر تحقيق، وشكوى رابعة ضد فيتو تتهمها بمحاولة التأثير على أعمال القضاء.
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