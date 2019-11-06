الأعلى للإعلام يناقش تقارير رصد التغطية الإعلامية لحادث شهيد الشهامة

تعقد لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اجتماعها اليوم برئاسة جمال شوقي، عضو المجلس، لمناقشة تقارير الرصد الخاصة بالتغطية الاعلامية، للحادث المعروف باسم شهيد الشهامة.

ويتضمن التقرير اتهام موقع و3 صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ببث أخبار كاذبة حول صدور حكم في القضية.





كما تناقش اللجنة شكوى ضد قناة الحدث اليوم تتهمها بإهانة المشاهدين في أحد برامجها، وشكوى ضد موقع إلكتروني يدعى "بوابة الجريمة" تتهمه ببث اتهامات كاذبة.



