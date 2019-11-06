فى عيد ميلاده.. صورة نادرة لـ كريم فهمى برفقة شقيقه أحمد

نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة له تجمعه مع شقيقه الفنان احمد فهمى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .
وظهر كريم فهمي فى الصورة برفقة شقيقه أحمد فهمى وهما فى عمر الخمس سنوات، وعلق قائلا: " الأصدقاء نادرون والإخوة شائعون ، لكن الأخ الذي هو صديق كنز. عيد ميلاد سعيد".
الفنان أحمد فهمي من مواليد 6 نوفمبر عام 1980، واحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ 38، وهو يكبر شقيقه كريم بعامين، حيث أن كريم من مواليد عام 1982، ودخل كل منهما الوسط الفني من بوابة الـتأليف.
وظهر كريم فهمي فى الصورة برفقة شقيقه أحمد فهمى وهما فى عمر الخمس سنوات، وعلق قائلا: " الأصدقاء نادرون والإخوة شائعون ، لكن الأخ الذي هو صديق كنز. عيد ميلاد سعيد".
الفنان أحمد فهمي من مواليد 6 نوفمبر عام 1980، واحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ 38، وهو يكبر شقيقه كريم بعامين، حيث أن كريم من مواليد عام 1982، ودخل كل منهما الوسط الفني من بوابة الـتأليف.