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فن

فى عيد ميلاده.. صورة نادرة لـ كريم فهمى برفقة شقيقه أحمد

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:51 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان كريم فهمى صورة جديدة له تجمعه مع شقيقه الفنان احمد فهمى من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهر كريم فهمي فى الصورة برفقة شقيقه أحمد فهمى وهما فى عمر الخمس سنوات، وعلق قائلا: " الأصدقاء نادرون والإخوة شائعون ، لكن الأخ الذي هو صديق كنز. عيد ميلاد سعيد".

الفنان أحمد فهمي من مواليد 6 نوفمبر عام 1980، واحتفل هذا العام بعيد ميلاده الـ 38، وهو يكبر شقيقه كريم بعامين، حيث أن كريم من مواليد عام 1982، ودخل كل منهما الوسط الفني من بوابة الـتأليف.


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