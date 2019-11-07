صحيفة عبرية: الإمارات تستقبل إسرائيليين في مهرجان إكسبو 2020

كشف مراسل صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية، يانيف خليلي، عن اتصالات متقدمة مع دولة الإمارات، للسماح للإسرائيليين بزيارة دبي بمناسبة مهرجان "إكسبو" 2020.





وكشف الكاتب "ايتمار ايخنر" في يديعوت أحرنوت، أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع المشاركة في مهرجان "إكسبو" بأهمية وجدية كبيرة، مشيرا إلى تخصص 72 مليون شيكل لهذا الأمر.





ويشار إلى أن المهرجان يستمر 184 يومًا من 20-10-2020 وحتى 10-4-2021.





وأضاف الكاتب ايخنر أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بالتعاون مع وزارة الخارجية سيتابع الإشراف على هذه المشاركة.





يشار إلى أن معرض إكسبو العالمي يعرض مرة كل 5 سنوات لمدة 6 شهور، ويستقطب ملايين الزوار، ويتنقل بين المدن والدول منذ أواسط القرن التاسع عشر، حيث تعرض فيه كل دولة إنجازاتها التكنولوجية والعلمية والزراعية والثقافية. ويشارك فيه نخبة من المهندسين المعماريين والمصممين لتصميم الأجنحة في المعرض، حيث تحاول كل دولة أن تبرز بهندستها المعمارية.



