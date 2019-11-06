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تعليم

وزيرة الهجرة تطلق مبادرة جامعتك لها حق عليك للاستفادة من علماء الخارج

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:47 م
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
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احمد علي
قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، أن مصر مرت بمشاكل كثيرة واستطاعت أن تتخطي العثرات التي واجهتها، بفضل قيادتها السياسية وشعبها المصري، مؤكدة أن هناك 9,5مليون مصري مغترب خارج البلاد وفقا للإحصائيات الرسمية، ولكن قد يصل العدد لـ14مليون مصري مغترب.

وأشارت إلى انه لابد من أن تكاتف هذه الكتلة البشرية للنهوض بمصر فى المرحلة القادمة فى ظل الحروب والصراعات التي تمر بها مصر، ولابد من الالتفاف حول القيادة السياسية والعمل سويا للنهوض بمصر، موضحة أن مبادرة "جامعتك لها حق عليك" نموذج تطبيقي للمشاركة فى التنمية المستدامة وأحد نتائج مؤتمر التنمية المستدامة "مصر تستطيع" والذي يهدف إلى تسليط الضوء على كيفية العمل كفريق واحد.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن إعلان مبادرة جامعتك لها حق عليك هدفها دعوه كل المغتربين وكل العلماء بجامعات مصر، للعودة لمصر والاستفاده منهم فى المجال الاكاديمي، وعلينا افساح المجال للقادمين من الخارج ومساعدتهم فى المشاركة فى النهوض بالوطن .
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