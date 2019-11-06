تمريض القاهرة تنظم مؤتمرها الدولي.. 8 نوفمبر

تنظم كلية التمريض بجامعة القاهرة المؤتمر الدولي العلمي السادس لكلية التمريض يوم 8 نوفمبر تحت عنوان "ريادة الأعمال وآفاق مهنة التمريض" بأحد الفنادق بالقاهرة.
ويأتي المؤتمر الدولي العلمي السادس لكلية التمريض بالتعاون مع مؤتمر المعهد القومي للأورام تحت عنوان "سد الثغرات في علم الأورام"
ويراس المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة عبير سعد زغلول عميد كلية التمريض جامعة القاهرة منوهه ان اليوم الاربعاء اخر موعد للتسجيل لحضور المؤتمر عبر الموقع الالكتروني التالي:
http://bgo-eg.com/forms/f/REGISTRATION-2019?fbclid=IwAR1R90fl_3Ko4tMRlvQr__Ana-Ncc6r7Ox1eap1l4S_S8XKp3uSlpEvSyqI
ويأتي المؤتمر الدولي العلمي السادس لكلية التمريض بالتعاون مع مؤتمر المعهد القومي للأورام تحت عنوان "سد الثغرات في علم الأورام"
ويراس المؤتمر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة والدكتورة عبير سعد زغلول عميد كلية التمريض جامعة القاهرة منوهه ان اليوم الاربعاء اخر موعد للتسجيل لحضور المؤتمر عبر الموقع الالكتروني التالي:
http://bgo-eg.com/forms/f/REGISTRATION-2019?fbclid=IwAR1R90fl_3Ko4tMRlvQr__Ana-Ncc6r7Ox1eap1l4S_S8XKp3uSlpEvSyqI