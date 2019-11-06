ضبط 457 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنيا

نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم بمراكز المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.





وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 6 محاضر ضد أصحاب محلات الجزارة خلال عدد من الحملات على 4 مراكز هى ابوقرقاص وديرمواس وملوي وبني مزار بإجمالي 457 كيلو جرام لحوم منها 403 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي و54 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.





وأشار إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.



