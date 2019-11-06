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محافظات

ضبط 457 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي في المنيا

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:48 م
صدى البلد
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ايمن رياض
نظمت مديرية الطب البيطري بالمنيا، حملة تفتيشية مكبرة على أسواق عرض وبيع اللحوم بمراكز المنيا، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتكليفات اللواء قاسم حسين محافظ المنيا لضبط الأسواق والحد من انتشار ظاهرة الذبح خارج المجازر والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد عثمان مدير مديرية الطب البيطري، أن إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية حررت 6 محاضر ضد أصحاب محلات الجزارة خلال عدد من الحملات على 4 مراكز هى ابوقرقاص وديرمواس وملوي وبني مزار بإجمالي 457 كيلو جرام لحوم منها 403 كيلو جرام غير صالحة للاستهلاك الآدمي و54 كيلو جرام لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

وأشار إلى أنه تم مصادرة جميع المضبوطات وفقًا للشروط والضوابط الصحية والبيئية المتبعة وتحويل الأمر للنيابات المختصة لاستكمال باقي الإجراءات القانونية.

وأكد مدير الطب البيطري على استمرار الحملات التفتيشية بالتنسيق مع الجهات الأمنية على الأسواق والمطاعم والمحلات العامة للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة بهدف تشديد الرقابة على أسواق عرض وبيع اللحوم و القضاء على الغش التجاري حرصا على الصالح العام.
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