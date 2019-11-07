لا يستطيع السجود.. فهل له أن يصلي جالسا على الكرسي؟

"مرضتُ ولا أستطيع السجود نظرًا لوجود آلام فى ظهري فهل علي شيء؟".. قال الشيخ عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي للدعوة والإغاثة، أثناء لقائه ببرنامج مشكلات من الحياة المذاع عبر فضائية "اقرأ".





وأوضح "المصلح"، أنه إذا مرض الإنسان وكان لا يستطيع أن يركع أو يسجد ففى هذه الحالة عليه أن يصلي قدر استطاعته، حيث يقول المولى فى كتابه الكريم (( لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ))، فالله أعطى للمريض رخصة إن لم يستطع أن يسجد على الأرض فليجلس على الكرسي أو على الأرض وليسجد بقدر استطاعته ولكنه يجعل السجود أكثر انخفاضًا من الركوع ويكتب الله لك أجر السجود الكامل مادمتَ قد تركته لعدم قدرتك بسبب المرض، وأجرك كامل.





وتابع: أن الله يعطي المريض فى مرضه ما كان يعطيه أيام عافيته بمشيئة الله تعالى إذا فعل ما يقدر عليه فافعل ما استطعت أن تفعله والله يعطيك الأجر كاملًا.





حكم الصلاة جالسا على الكرسي

قال الدكتور عبدالله المصلح، الأمين العام للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة، إن القيام والركوع والسجود أركان من أركان الصلاة التي تبطل الصلاة بغيابهما إلا لعذر.





وأضاف "المصلح"، أثناء تقديمه برنامج «مشكلات من الحياة» على قناة «إقرأ» الفضائية، ردًا على سؤال: ما حكم الصلاة على الكرسي ؟ أن الإنسان الذي لا يستطيع القيام والركوع ويعجز عن السجود، يجوز له القعود على الكرسي عند السجود على أن ينحني برأسه قدر المستطاع، تحقيقًا لقوله تعالى: «فاتقوا الله ما استطعتم».





يذكر أن الإمام البخاري روى عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال : كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال : «صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ» .





وقال ابن قدامة المقدسي :أجمع أهل العلم على أن من لا يطيق القيام له أن يصلي جالسًا .





حكم الجلوس في الصلاة، سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، تقول صاحبته :"أنا مريضة وأصلى وأنا جالسة وأشعر بالألم في هذه الحالة .. فماذا أفعل؟



