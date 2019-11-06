في اول مشاركة بأسبوع الكويت.. طيران الجزيرة تكشف عن استثمارات جديدة بمصر.. صور

أعربت ريهام كامل مدير مبيعات شركة الجزيرة الكويتية للطيران عن تقديرها للدور البارز والمتميز لمعرض الأسبوع الكويتي الثاني عشر في مصر، والذي حقق نجاحا واسعا في دورته الحالية



وقالت ريهام في تصريحات لموقع "صدى البلد" ان يوم الاسبوع الكويتي الثاني عشر يتزامن مع عيد للشركة حيث أعلنت شركة طيران الجزيرة أمس أن أرباحها الصافية بلغت 16.1 مليون دينار في الأشهر التسعة الاولى من 2019 بزيادة نسبتها %90.2 مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي عندما حققت 8.5 ملايين دينار.



واضافت مديرة المبيعات بشركة الجزيرة أن هذا تحقق بالفعل وشركة طيران الجزيرة نجحت في فتح وجهات جديدة لها مؤخرا في لندن من الكويت وعدد من العواصم في العالم



وتابعت ان الشركة تفتتح مؤخرا خط طيران حصري لها من العين في الامارات إلى اسيوط ضمن المقاصد والوجهات الجديدة التي خططت الشركة لتدشينها ضمن توسعاتها الكبيرة في الربع الأخير من العام.



واستطردت: اننا داخل مصر تصل رحلاتنا الى مطارات الاقصر ومشركة طيران توجه رحلات الى مصر بعد الناقل الجوي الرسمي مصر للطيران



وعلى مستوى العالم، لفتت إلى أن شركة طيران الجزيرة تطير رحلات الى معظم دول الخليج الى الرياض وجدة ودبي والدوحة والبحرين وغيرها والى العالم في اوروبا وايضا الى شرق اسيا حيث الهند، فالشركة لها 5 مقاصد هناك.



وعن المشاركة في الاسبوع الكويتي الثاني عشر، فإن الشركة كان لها الحظ ان تشارك للمرة الاولى في هذه الفعاليات الضخمة لتمثل قطاعا من اكبر القطاعات الكويتية التي لها استثمارات في مصر، منوهة أن شركة طيران الجزيرة لها رؤية من اجل توسيع تواجدها في مصر من منطلق التأكيد على رؤية رئيس مجلس ادارة شكة طيران الجزيرة، مروان بدي، والتي تتضمن اهدافها الاستثمار في مجال المطارات ايضا في مصر وهذا من اهداف شركتنا في الفترة المقلبة،



واضافت من المعروف ان طيران الجزيرة من الشركات الكويتية المتفردة التي لها مطار خاص في الكويت ونطمح لتوسعات اكبر للشركة في الربع الأخير من العام الجاري.



واقيمت فعاليات الاسبوع الكويتي الثاني عشر امس في فندق ريتز كارلتون في القاهرة وافتتحت تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وبحضور نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وسحر نصر وزيرة الاستثمار واحمد العصار وزير الانتاج الحربي، والسفير الكويتي في القاهرة محمد صالح الذويخ ومسئولي الوزرات والشركات من دولة الكويت

