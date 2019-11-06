البرلمان: 20 نوفمبر آخر موعد لتلقي تقارير اللجان النوعية بشأن بيان الحكومة

أعلن النائب السيد الشريف، وكيل مجلس النواب ورئيس اللجنة الخاصة المٌشكلة، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان، أن آخر موعد لتلقي تقارير اللجان النوعية بشأن بيان الحكومة كل فيما يتعلق باختصاصها، هو 20 نوفمبر الحالي.



جاء ذلك في ختام أول اجتماعات اللجنة الخاصة المٌشكلة برئاسة السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، لمناقشة التقرير المُقدم من الحكومة للبرلمان عن أدائها خلال الفترة من يونيو 2018 وحتى يونيو 2019 تحت عنوان "مصر تنطلق ويستمر العمل"، وألقاها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.



وقال السيد الشريف إنه عقب تلقى تقارير اللجان النوعية، ستتم الدعوة لاجتماع آخر، وتشكيل لجنة فرعية لصياغة مشروع تقرير اللجنة، تمهيدا لإعداد التقرير النهائي للجنة حول بيان الحكومة، لعرضه على الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، الذى بدوره سيعرضه على النواب.



وأبدى السيد الشريف، ثقته في أن تقارير اللجان النوعية حول بيان الحكومة، لن تظهر السلبيات فقط بل ستضم أيضا المقترحات والحلول.



وقال السيد الشريف: "إننا نعبر بحق عن مجلس نواب، سواء في التشريع أو الرقابة، ونسعى خلال دور الانعقاد الأخير لتقديم كل ما نستطيع تقديمه للشعب المصرى".

