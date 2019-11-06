بعد مصرع 260 متظاهرا.. الجيش العراقي يصدر أوامر بعدم استخدام الأسلحة ضد المحتجين

قال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف: إنه تم إصدار أوامر بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين؛ حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.





وأشار المتحدث باسم القوات العراقية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن العراق لديه التزامات بالحفاظ على موانئ النفط.





وأضاف اللواء خلف أن قيام المتظاهرين بقطع الطرقات يعرقل حركة الشاحنات النفطية، مؤكدا أنه يمكن للمتظاهرين اللجوء الى الوسائل السلمية لتحقيق مطالبهم.





ولقي ما يزيد على 260 عراقيا مصرعهم في المظاهرات منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.





وقتل أغلبهم في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة مجهولين النار على الحشود من فوق أسطح المباني وسط بغداد.



