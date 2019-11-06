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أخبار العالم

بعد مصرع 260 متظاهرا.. الجيش العراقي يصدر أوامر بعدم استخدام الأسلحة ضد المحتجين

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:42 م
القوات المسلحة:
القوات المسلحة: أصدرنا أوامر بعدم استخدام الأسلحة ضد المتظا
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دعاء أبوهشيمة
قال المتحدث باسم القوات المسلحة العراقية، اللواء الركن عبد الكريم خلف: إنه تم إصدار أوامر بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين؛ حسبما أفادت شبكة سكاي نيوز عربية، في نبأ عاجل لها.

وأشار المتحدث باسم القوات العراقية، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، إلى أن العراق لديه التزامات بالحفاظ على موانئ النفط.

وأضاف اللواء خلف أن قيام المتظاهرين بقطع الطرقات يعرقل حركة الشاحنات النفطية، مؤكدا أنه يمكن للمتظاهرين اللجوء الى الوسائل السلمية لتحقيق مطالبهم.

ولقي ما يزيد على 260 عراقيا مصرعهم في المظاهرات منذ بداية أكتوبر الماضي، احتجاجا على الفساد وتدهور الأوضاع الاقتصادية.

وقتل أغلبهم في الأسبوع الأول من الاحتجاجات عندما أطلق قناصة مجهولين النار على الحشود من فوق أسطح المباني وسط بغداد.

وبدأت موجة العنف الجديدة بعد يوم من مناشدة رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، المتظاهرين تعليق حركتهم، التي قال إنها حققت أهدافها وأضحت تضر بالاقتصاد الوطني.
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