Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

خبير إستراتيجي: ترامب صرح في مؤتمر له أن قطر دولة إرهابية..فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:39 م
تميم
تميم
Advertisements
قال العميد سمير راغب مدير المؤسسة العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن هناك الكثير من الأدلة الثابتة التي تدل على دعم قطر للإرهاب وعلى تورط قطر في أعمال قامت بها تنظيمات المفترض أنها إرهابية وهي في الحقيقة تقف ورائها قطر، كما نعتقد أن الدول التي تتعامل مع قطر تعلم ان قطر داعمة للإرهاب علي مستوى العالم ، كما ان ترامب صرح في مؤتمر له ان قطر دولة إرهابية.

وتابع سمير راغب خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، كما أن فدية الكر التي وصلت إلى مليار والتي تمت في العراق بدون موافقة أو تنسيق من الجانب العراقي ، وهذه تعتبر جريمة من جرائم الحرب وليست مقتصره علي دعم الإرهاب فقط. 

وأشار سمير راغب إلى أن فدية دفعتها قطر للإفراج عن أعضاء بتنظيمات إرهابية وبالتالي فإن قطر تقوم بتقديم رشاوى للدول على شكل تجارة عن طريق شراء السلاح هي ليست بحاجة إلى شرائه، كما ان هذا المليار وصل الى جماعات إرهابية تمثل أطراف الصراع.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سمير راغب: قطر تتعامل بمنطق العصابة ولا تعرف ممارسات الدولة.. فيديو

سمير راغب: قطر عصابة إرهابية وليست دولة

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تضرب البحر الأحمر..غدا

عاجل.. استقالة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

تعليق مثير من طه إسماعيل عن أزمة الشارة في المنتخب

علا سالم.. مصرية عاشت خائفة بسبب حجابها وانتهت حياتها جثة في منتزه بأمريكا

بمساحة ٩ م وعمق 3 م.. هبوط أرضى يتسبب في إصابة سائق وتباع برأس غارب

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اول مشاركة بأسبوع الكويت.. طيران الجزيرة تكشف عن استثمارات جديدة بمصر.. صور

سوزوكي تطرح ديزاير 2020 الجديدة في مصر بسعر تنافسي.. تفاصيل

منعا لوقوع كارثة..محافظ المنيا يقرر إزالة عقار مائل في ملوي..صور