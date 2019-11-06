خبير إستراتيجي: ترامب صرح في مؤتمر له أن قطر دولة إرهابية..فيديو

قال العميد سمير راغب مدير المؤسسة العربية للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن هناك الكثير من الأدلة الثابتة التي تدل على دعم قطر للإرهاب وعلى تورط قطر في أعمال قامت بها تنظيمات المفترض أنها إرهابية وهي في الحقيقة تقف ورائها قطر، كما نعتقد أن الدول التي تتعامل مع قطر تعلم ان قطر داعمة للإرهاب علي مستوى العالم ، كما ان ترامب صرح في مؤتمر له ان قطر دولة إرهابية.
وتابع سمير راغب خلال مداخلة هاتفية على قناة "اكسترا نيوز"، كما أن فدية الكر التي وصلت إلى مليار والتي تمت في العراق بدون موافقة أو تنسيق من الجانب العراقي ، وهذه تعتبر جريمة من جرائم الحرب وليست مقتصره علي دعم الإرهاب فقط.
وأشار سمير راغب إلى أن فدية دفعتها قطر للإفراج عن أعضاء بتنظيمات إرهابية وبالتالي فإن قطر تقوم بتقديم رشاوى للدول على شكل تجارة عن طريق شراء السلاح هي ليست بحاجة إلى شرائه، كما ان هذا المليار وصل الى جماعات إرهابية تمثل أطراف الصراع.