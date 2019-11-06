يمنحه باقة زهور ثم يطعنه.. متظاهر يعتدي على نائب بـ هونج كونج.. فيديو

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" شريط فيديو لرجل يحمل باقة زهور ويقترب بها من نائب في هونج كونج، مقرب من الصين، ثم يقوم بطعنه في صدره.



ويظهر في شريط الفيديو، قيام شخص بالتقرب إلى نائب برلماني في هونج كونج، ويعطيه باقة من الزهور، ثم يفتح حقيبة في حوزته، ويخرج منها سكين، ويطعن النائب، جونيوس هو، في صدره.



وفي تعليقها على الواقعة، قالت الشرطة في هونج كونج إن 3 أشخاص أصيبوا في الهجوم من بينهم المنفذ.



وقال مصدر في الشرطة للوكالة الفرنسية: إن النائب "هو" أصيب بجرح في الجهة اليسرى من صدره، مؤكدًا أنه تم القبض على منفذ الهجوم.



والنائب جونيوس هو، البالغ 57 عامًا، حيث أصبح إلى جانب رئيسة السلطة التنفيذية "كاري لام" وقائد الشرطة "ستيفن لو"؛ من الشخصيات الأكثر كرهًا لدى المتظاهرين.



