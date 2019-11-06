أشرف إبراهيم: 15 مليار جنيه مبيعات قطاع الدهانات سنويا

تنطلق فعاليات الدورة السادسة لمهرجان ألوان ملتقى الدهانات العربية والافريقية، بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 6 الى 9 ديسمبر المقبل ، وبمشاركة أكثر من 15 دولة عربية وافريقية وحضور 1700 شخصية عامة من قيادات الشركات والغرف التجارية العربية والأفريقية.





وقال أشرف إبراهيم - رئيس المهرجان، إن الهدف الأساسي لهذا المهرجان منذ دورته الأولى هو تنشيط قطاع الدهانات داخل السوق المصرية والتى تتجاوز حجم مبيعاته 15 مليار جنيه سنويا وفتح أسواق جديدة أمام المنتج المصري والبحث عن فرص استثمارية للشركات المصرية بعدد من الدول المشاركة.





وأضاف إبراهيم إلى أن إقامة المعرض والملتقى فى دورته السادسة على التوالى وزيادة عدد الدول المشاركة يعكس مدى نجاح المعرض فى السنوات السابقة وقدرته على تحقيق أعلى استفادة للشركات العاملة فى مجال الدهانات والتشطيبات فى عمل تعاقدات تجارية مع الدول المشاركة ساهمت فى زيادة عدد الصادرات المصرية لسوق الدهانات بالخارج ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فى التواصل مع كبرى الشركات من خلال المهرجان حيث شهدت الدورات السابقة شراكات كبرى بين كيانات اقتصادية لعدد من الدول على أرض مصر مما أدى إلى دعم القطاع الصناعى وانعش حركة الإنتاج في قطاع الدهانات فى السوق المحلى.





وأشار إبراهيم إلى أن العام الحالى شهد زيادة فى حجم الإنتاج المحلى فى سوق الدهانات بلغ ١٥ % تم تصديرها بالكامل للخارج وذلك نتيجة الاتفاقية التى تمت مع غرفة التجارة والصناعة الليبية خلال فعاليات المهرجان فى دورته السابقة وذلك ضمن خطة إعادة الإعمار بليبيا والتى استحوذت بمفردها على ٧٥ % من إجمالى صادرات الدهانات الخارجية لافتا إلى أن دورات المهرجان المقبلة ستتجه الى عدد من الدول العربية والأفريقية للترويج وخلق فرص جديدة امام المنتج المصري بشكل أكبر فى هذه الدول.



