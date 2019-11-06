الجيش العراقي: 6 مليارات دولار خسائر المظاهرات حتى الآن.. ولا نستخدم الرصاص الحي

قال اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن الجيش يؤيد انتصارات إرادة الشباب في ساحات التظاهر السلمية ويؤكد على السلميّة.



وأضاف عبد الكريم خلف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الأربعاء، أن الغالبية العظمى من المتظاهرين لم يحصل منهم أي عنف، ولكن للأسف تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سلبا، مشيرًا إلى أن لدينا تعليمات بعدم استخدام الذخيرة الحية.



وأوضح المتحدث باسم الجيش العراقي أن لدينا تعليمات بعدم استخدام الذخيرة الحية، فضلا عن حماية مناطق النفط، مؤكدا: "لدينا ملفات لمن يقوم بعمليات تخريب وتم اعتقال بعضهم".



وأشار إلى أنه يمكن للمتظاهرين اللجوء إلى الوسائل السلمية لتحقيق مطالبهم، لافتا إلى أن خسائر الاقتصاد بسبب المظاهرات بلغت نحو 6 مليارات دولار، فضلا عن الخسائر الأخرى.