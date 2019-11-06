Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الجيش العراقي: 6 مليارات دولار خسائر المظاهرات حتى الآن.. ولا نستخدم الرصاص الحي

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 03:47 م
الناطق بأسم القائد
الناطق بأسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية
Advertisements
كريم الخطيب
قال اللواء الركن عبد الكريم خلف، الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، إن الجيش يؤيد انتصارات إرادة الشباب في ساحات التظاهر السلمية ويؤكد على السلميّة.

وأضاف عبد الكريم خلف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم، الأربعاء، أن الغالبية العظمى من المتظاهرين لم يحصل منهم أي عنف، ولكن للأسف تم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي سلبا، مشيرًا إلى أن لدينا تعليمات بعدم استخدام الذخيرة الحية.

وأوضح المتحدث باسم الجيش العراقي أن لدينا تعليمات بعدم استخدام الذخيرة الحية، فضلا عن حماية مناطق النفط، مؤكدا: "لدينا ملفات لمن يقوم بعمليات تخريب وتم اعتقال بعضهم".

وأشار إلى أنه يمكن للمتظاهرين اللجوء إلى الوسائل السلمية لتحقيق مطالبهم، لافتا إلى أن خسائر الاقتصاد بسبب المظاهرات بلغت نحو 6 مليارات دولار، فضلا عن الخسائر الأخرى.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بغداد تستيقظ على مئات القتلى والمصابين.. أبرز عناوين الصحف السعودية

العراق يعلن الحرب على حيتان الفساد.. خطة من 11 نقطة لتلبية مطالب المتظاهرين وضمان الاستقرار.. وعودة الهدوء إلى بغداد

لبنان ينتفض.. حسن نصر الله يوجه رسالة للمتظاهرين والحكومة

الأمم المتحدة: العراق قطعا شوطا كبيرا على طريق الإنجازات

رغم تصاعد العنف.. المتظاهرون العراقيون يرفعون شعار "لا سنة ولا شيعة".. ويستهدفون إيران بحرق صور المرشد خامنئي ويرفعون العلم العراقي على قنصلية طهران

مظاهرات العراق عرض مستمر.. تهديدات الحكومة وحظر التجوال لم يمنعا الاحتجاجات.. وسقوط القتلى يرفع حدة الاشتباكات

ترشيحاتنا

بمساحة ٩ م وعمق 3 م.. هبوط أرضى يتسبب في إصابة سائق وتباع برأس غارب

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

شاهد.. انتشال سيارة للصرف الصحى بعد ابتلاعها في هبوط الأرضي بـ رأس غارب

بفستان كرانيش.. حلا شيحة تبرز جمالها

الكاف يغلق إستاد القاهرة استعدادا لحفل افتتاح كأس الأمم الأفريقية 2019 تحت 23 سنة

اللقطات الأولى لحادث سياح الأردن.. شاهد

ADvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في اول مشاركة بأسبوع الكويت.. طيران الجزيرة تكشف عن استثمارات جديدة بمصر.. صور

سوزوكي تطرح ديزاير 2020 الجديدة في مصر بسعر تنافسي.. تفاصيل

منعا لوقوع كارثة..محافظ المنيا يقرر إزالة عقار مائل في ملوي..صور