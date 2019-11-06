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مرأة

الزيوت العطرية أبرزها.. 6 طرق مذهلة للتخلص من بقع الأظافر في ثواني

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 06:00 م
ازالة البقع من الأظافر
ازالة البقع من الأظافر
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حياة عبد العزيز
تعاني بعض الفتيات من وجود بقع بيضاء في أظافرهن، وهي تظهر كنقاط صغيرة، عادًة تتكون بسبب الحساسية او نقص الفيتامينات، فيمكنك ازالتها بكل سهولة،وعلاجها بطرق علاجات منزلية سريعة فتعرف عليها وفقًا لموقع "wikihow".

* ترطيب الأظافر يوميًا يعد من ابرز العلاجات التي تساعد الفتيات على التخلص من البقع البيضاء على اظافرهن، ويكون بوضع كريم عند النوم.

* فرك الأظافر بزيت الزيتون كل ليلة قبل النوم مباشرًة.

* يساعد فيتامين "E" على تغذية الأظافر بطريقة صحية، كما انه يعزز من تقوية الأظافر، وعدم ثنيها بسهولة وتكون ضد الكسر، كما انه يحمي أظافرالفتيات بعدم تكون البقع البيضاء مرة أخرى بالاستمرار على وضعه.

* قومي بوضع الزيوت العطرية مثل زيت شجرة الشاي، زيت البرتقال فهو يشفي من البقع البيضاء نهائيًا، واتركية لمدة 45 دقيقة ثم الشطف جيدًا بالماء الفاتر.

* نقع الأظافر في الخل الأبيض والماء لمدة 10 دقائق، ثم الشطف ثم تجفيفها، يعد من ابرز الطرق السريعة التي تحاف على صحة الاظافر، وقتل الجراثيم وإزالة الفطريات.

* يحتوي الليمون على الكثير من فيتامين ج الناقص في الأظافر ويتسبب في البقع البيضاء، فقومي بالفرك جيدًا يوميًا للحصول على نتيجة مذهلة.
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