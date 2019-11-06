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اقتصاد

مستشار وزير الرياضة: مهارات العمل ستختلف خلال عام 2020

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:09 م
مهارات العمل
مهارات العمل
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آية الجارحي
قالت الدكتورة غادة علي، مستشار وزير الشباب والرياضة لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة، إنه وفقًا لتقرير عن مستقبل الوظائف في المنتدى الاقتصادي العالمي يوجد ١٣٣ مليون وظيفة سيتم استحداثها و ٧٥ مليون وظيفة ستندثر في غضون عام 2022.

وأوضحت علي، خلال فعاليات جلسة دور شباب العلماء في تحقيق التنمية المستدامة، والمقامة ضمن فعاليات الأسبوع العربي للتنمية المستدامة بنسختة الثالثة، إن وظائف «مدخل البيانات، ومراجع الحسابات، ومندوبي المبيعات» تلك الوظائف ستندثر خلال السنوات القريبة القادمة، موضحة أن المهارات ستختلف نتيجة اختلاف الوظائف.

وأشارت إلى أن الدولة وحدها لن تستطيع استحداث المهارات للتناسب مع الوظائف الجديدة، مطالبة المجتمع المدني والقطاع الخاص بالاتحاد مع الشباب لمواجهة وظائف المستقبل، خاصة وأن 80% من الوظائف اليدوية ستعتمد على الروبوتات، وستحل وظائف جديدة كصيانة الروبوتات ومحلل نظم المعلومات، وسيكون أطباء الصحة النفسية مستقبلا هم الأعلى أجرًا، لكن مجالات الترفيه والطهي لها مستقبل آمن في مستقبل الروبوتات.
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