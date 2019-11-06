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اقتصاد

إطلاق أول نموذج إقليمي عن العطاء الاجتماعي والتنمية المستدامة

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:25 م
العطاء الاجتماعي
العطاء الاجتماعي
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آية الجارحي
قالت هبة أبو شيف، خبيرة عطاء اجتماعي، إن هناك مجموعة من المبادئ الأساسية للشراكة بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي في الدول العربية لتحقيق التنمية المستدامة.

وتابعت هبة أبو شيف: تقوم هذه المبادئ على تعزيز الوعي بأهمية دور الشركات، وتكامل الأدوار وتطوير الخطاب، الثقة المتبادلة والشراكة في التخطيط والتنفيذ، والشفافية وتبادل المعلومات والخبرات.بالاضافة إلى توفير مناخ تشريعي داعم ومحفز لمؤسسات العطاء الاجتماعي وإرساء نظام مؤسسي داعم لعمل كافة الأطراف الشريكة.

وأضافت خلال جلسة المشاركة الفعالة بين الحكومات وقطاع العطاء الاجتماعي من فعاليات اليوم الأخير للأسبوع العربي للتنمية المستدامة، أن هذه المبادىء أسمهت في إطلاق أول نموذج استرشادى إقليمي في الوطن العربي لمعرفة المبادئ الأساسية لتعزيز دور قطاع العطاء الاجتماعي والوصول إلى تحقيق التنمية المستدامة بشكلها المطلوب.
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