إنذار رسمي لـ وزير التنمية المحلية بإزالة أسماء سلاطين وحكام تركيا من شوارع مصر





مضيفا فى الوقت ذاته ان هناك مئات من الشهداء من الجيش والشرطة يسقطون دفاعا عن وطنهم فى مواجهة الارهاب الاسود الذي تموله تركيا ورئيسها وهو ما يستلزم اصدار قرار عاجل بإزالة جميع اسماء السلاطين والحكام الاتراك من شوارع مصر ووضع بدلا منها اسماء الشهداء من الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن ودفاعا منه عن الشعب المصري.





ارسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، انذارا رسميا وعاجلا للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، طالب فيه باصدار قرار فورى بإزالة اسماء السلاطين والحكام الاتراك من شوارع وميادين مصر ووضع بدلا منها اسماء شهداء الجيش والشرطة.واستند المحامى فى انذاره الموجه الى وزير التنمية المحلية ، الى ان خلال فترة الاحتلال العثمانى لمصر اطلقت اسماء حكام وسلاطين الاتراك على شوارع مصر وان اغلب هؤلاء ارتكبوا جرائم فى حق الشعب المصري واستولوا على مقدرات الوطن ونهبوا ثرواته ، وانه لا يزال حتى الآن اردوغان رئيس تركيا يمارس نفس السياسة تجاه الدولة المصرية ويدعم الارهاب الموجه ضد مصر ويؤوى قيادات الاخوان الارهابيين ووفر لهم الملاذ الامن لتنفيذ مخططاتهم لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وتهديد مصالحها العليا.