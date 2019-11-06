Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

إنذار رسمي لـ وزير التنمية المحلية بإزالة أسماء سلاطين وحكام تركيا من شوارع مصر

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:24 م
وزير التنمية المحلية
وزير التنمية المحلية
Advertisements
اسلام مقلد
ارسل طارق محمود المحامى بالنقض والدستورية العليا ، انذارا رسميا وعاجلا للواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، طالب فيه باصدار قرار فورى بإزالة اسماء السلاطين والحكام الاتراك من شوارع وميادين مصر ووضع بدلا منها اسماء شهداء الجيش والشرطة.

واستند المحامى فى انذاره الموجه الى وزير التنمية المحلية ، الى ان خلال فترة الاحتلال العثمانى لمصر اطلقت اسماء حكام وسلاطين الاتراك على شوارع مصر وان اغلب هؤلاء ارتكبوا جرائم فى حق الشعب المصري واستولوا على مقدرات الوطن ونهبوا ثرواته ، وانه لا يزال حتى الآن اردوغان رئيس تركيا يمارس نفس السياسة تجاه الدولة المصرية ويدعم الارهاب الموجه ضد مصر ويؤوى قيادات الاخوان الارهابيين ووفر لهم الملاذ الامن لتنفيذ مخططاتهم لاسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها وتهديد مصالحها العليا.

مضيفا فى الوقت ذاته ان هناك مئات من الشهداء من الجيش والشرطة يسقطون دفاعا عن وطنهم فى مواجهة الارهاب الاسود الذي تموله تركيا ورئيسها وهو ما يستلزم اصدار قرار عاجل بإزالة جميع اسماء السلاطين والحكام الاتراك من شوارع مصر ووضع بدلا منها اسماء الشهداء من الجيش والشرطة الذين ضحوا بحياتهم فداء للوطن ودفاعا منه عن الشعب المصري.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على جرائم الإخوان في بني سويف من سلب ونهب بعد فض رابعة.. صور

تحالف "المتعوس والدلدول وخليفة الإرهابيين" !!

تحريضية ومعادية لمصر.. إنذار رسمي لـ رئيس الاستعلامات لإغلاق مقر الـ BBC

ترشيحاتنا

طه إسماعيل: حسام البدرى عصبي وعليه زيارة بيراميدز لحل أزمة المنتخب

فستان أسود مفتوح.. شاكيرا تشعل انستجرام بـ إطلالة مميزة.. شاهد

منعا لوقوع كارثة..محافظ المنيا يقرر إزالة عقار مائل في ملوي..صور

تركى الشيخ يصدم أحمد سعيد: هفضل أحب الزمالك ولو شالوا اسمي من المبنى الاجتماعي

غانا ويب: استخدمنا السحر الأسود للتفوق على المنتخب المصري عام 2013

في أولي جلسات محاكمة قاتل عروس المنوفية.. المتهم للقاضي: مش فاكر إني قتلتها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أسود مفتوح.. شاكيرا تشعل انستجرام بـ إطلالة مميزة.. شاهد

في اول مشاركة بأسبوع الكويت.. طيران الجزيرة تكشف عن استثمارات جديدة بمصر.. صور

سوزوكي تطرح ديزاير 2020 الجديدة في مصر بسعر تنافسي.. تفاصيل