برلماني أردني عن حادث جرش: شرطتنا قادرة على التعامل مع مثل هذه العمليات

علق محمود الخرابشة عضو مجلس النواب الأردني، على حادث طعن عدد من السياح في منطقة جرش الأثرية بالأردن، قائلا «هذا الحادث فردي وهناك زيارات متكررة لوفود سياحية من خارج الأردن دائما لحضور هذا المهرجان الذي يتم سنويا».



وقال محمود الخرابشة خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» إن شخص استخدم سكينا واعتدى على عدد من السياح وتمكن من إصابتهم، وإصابة رجل أمن ومرشد سياحي كان برفقتهم، موضحا أنه تم القبض على المتهم ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



وأضاف عضو مجلس النواب الأردني، أن حالات المصابين المعتدى عليهم 3 في حالة خطرة و2 آخرين إصاباتهم متوسطة، منوها إلى أن بعد إلقاء القبض على المتهم أجريت التحقيقات معه، وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل المتعلقة بهذا العمل الإجرامي والدوافع التي أدت المجرم إلى ذلك الفعل الإجرامي.



وأوضح محمود الخرابشة، أن الأردن عانت كثيرا من الإرهاب مثلما عانت مصر من التنظيمات الإرهابية، وتكون هذه الحادثة من قبل أحد الذئاب المنفردة التابعين للتنظيمات الارهابية، مؤكدا أن الاجهزة الاردنية قادرة علي التعامل في كل الظروف والأحوال على التصدي لهذه الأعمال الإرهابية.