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توك شو

خبير استراتيجي: جماعة الإخوان تدعم كافة الجماعات الإرهابية عالميا.. فيديو

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:14 م
الجماعه الارهابية
الجماعه الارهابية
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قسم التوك شو
قال الدكتور ثروت الخرباوى الكاتب والمفكر السياسي، إنه غابت عن اجيال كثيرة في فترات كثيرة ان جماعة الاخوان الارهابية الفكرة التي تقوم عليها منذ زمن بعيد هي العنف والقوة ، الدليل الواضح على ذلك منذ نشأت الجماعة هو شعارهم العلم الذى يحتوى على سيفين وللأسف وضعوا المصحف بين السيفين، وعند التحري من وجود السيفين ولماذا استخدموه فهو يدل علي سيف موجه للداخل وسيف موجه للخارج فيما أطلقوا عليه الفتوحات الاسلامية الجديدة والسيف اللي في الداخل هو لم يقف ضد مشروع الجماعة كما ان هذا الشعار تم تدشينه سنة 1930 بعد سنتين من تكوين الجماعة .

وأضاف ثروت الخرباوي خلال مداخلة هاتفية على قناة " اكسترا نيوز " أن جماعة الإخوان الإرهابية لديها قاعدة ثابتة وهي حتمية الصدام ، وهي تقول انها من الممكن ان تستخدم اساليب سلمية في اوقات كثيره ، الا انهم يصل بهم الأمر في وقت من الاوقات الى ضرورة استخدام القوة بما يسمى با حتمية الصدام مع المجتمع كله ، لان هناك فكرة لديهم بأن الشعوب عندما تعرف حقيقة ما يطلبون سيقومون بالوقوف ضدهم.

واستكمل ثروت الخرباوي، أن الشعوب لا ينبغي أن يتخير في تطبيق الإسلام او ما يتعلق بأن جماعة الإخوان الإرهابية تصل الي الحكم وهو معتقدين بذلك ، وعندما نتحدث عن عمليات القتل والتمثيل بالجثث في مسألة إظهار كيانات إسلامية مختلفة ، جماعات الإخوان الإرهابية تدعم كافة الجماعات الارهابية على مستوى العالم بشكل غير مباشر وهذا ما قامت عليه الجماعة منذ خروجهم من السجن سنة 1975 ، كان هذا ما توصلوا اليه لتكون جماعة إرهابية في الخفاء .
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