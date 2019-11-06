جامعة أسوان على طريق العالمية.. وفد يزور بورتو البرتغالية أعرق الجامعات لبحث سبل التعاون العلمي.. صور

علاقات دولية ومحلية عديدة تسطرها جامعة أسوان، خلال الفترة الحالية، لاسيما فى ظل إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى أسوان عاصمة للشباب الإفريقى لتصل الجامعة إلى العالمية بشكل ملحوظ .





وفى هذا الصدد رصد "صدى البلد" قيام وفد من جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وبرفقته الدكتور ماجد الجبالى رئيس قسم اللغة البرتغالية بكلية الألسن جامعة أسوان بزيارة لجامعة بورتو البرتغالية التى تعد من أقدم وأعرق الجامعات البرتغالية لبحث سبل التعاون العلمي.





وكان فى استقبال الوفد المصرى، أنطونيو دى سوزا بيريرا، رئيس جامعة بورتو، لبحث آليات التعاون المشترك فى أوجه البحث العلمى وتبادل البرامج التعليمة المشتركة فى برامج ايراسموس وبرنامج الاتحاد الأوروبي لتمويل المشروعات البحثية بين الطرفين.





ووجه الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان الدعوة إلى رئيس جامعة بورتو لزيارة كلية الطب جامعة أسوان، وإقامة ورشة عمل تحت عنوان الجديد فى طب الأعصاب والعمل على الترويج للسياحة البرتغالية إلى مصر.



