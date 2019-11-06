انهيار جزئي لمصنع مخللات غير مرخص في القناطر الخيرية .. صور

انهار جزء من بلكونة مصنع غير مرخص للمخللات، بإحدى العمارات السكنية بقرية أبو الغيط التابعة لمدينة القناطر الخيرية، دون خسائر بشرية وانتقلت الحماية المدنية والأجهزة المختصة للمكان.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من مركز القناطر الخيرية بانهيار جزء من بلكونة مصنع غير مرخص بقرية أبو الغيط التابعة للمركز.



انتقلت قوات الحماية المدنية وتبين أن المصنع غير مرخص بإحدى العمارات السكنية بالقرية وسقوط " بلكونة " المصنع دون خسائر بشرية.

من جانبه أوضح مختار شداد نائب رئيس مدينة القناطر الخيرية أن المصنع غير مرخص وتم إرسال لجنة من الإدارة الهندسية بالمجلس لمعاينة المنزل وإعداد تقرير بمدى سلامة المباني والمنازل المجاورة.



فى سياق تفقد محافظ القليوبية موقع المصنع وأمر بتشكيل لجنة فورية لمعاينة المبنى من الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المبنى، حتى لا تتعرض حياة المواطنين للخطر.



وكشفت المعاينة المبدئية للمصنع عن وجود تسريب مياه مالحة وبها بعض المواد الكيماوية في الطابق الثاني مما أثر على المبنى وأدى لتعرضه للانهيار الجزئي.

