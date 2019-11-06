العبي مع طفلك.. دراسة: سلوك الأم مع الرضيع يحميه من السمنة

كشفت دراسة علمية جديدة أن الأطفال الذين يتلقون معاملة دافئة من قبل أمهاتهم، ويخصصن وقتا للعب مع أطفالهن الرضع، يجعلهم أقل عرضة لخطر السمنة في الأشهر الأولى من حياتهم.



وبحسب ما نشره موقع صحيفة daily mail البريطانية، فإن الباحثين في جامعة بوفالو أكدوا أن سلوك الأم يمكن أن يكون من أبرز مخاطر السمنة لدى الرضيع.



وأوضحت نتائج الدراسة أن الأمهات عندما يتحدثن بشكل إيجابي وبطريقة دافئة مع أطفالهن أثناء اللعب ، فإن أنماط زيادة الوزن لدى الأطفال الرضع تجعلهم أقل عرضة للسمنة.



لكن على العكس من ذلك ، أظهرت الدراسة أن الأطفال الذين يتلقون معاملة قاسية وسلبية من أمهاتهم أظهروا علامات على أنهم سوف يكتسبون وزنًا غير صحي.