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حوادث

للسيطرة على المنافذ الحدودية.. إحباط محاولة لتهريب أدوات تجميل بـ قسطل

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:43 م
إحباط محاولة لتهريب
إحباط محاولة لتهريب أدوات تجميل
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شاذلى عبد الفتاح
تمكن العاملون بالجمارك بمنفذ قسطل البرى جنوب مدينة أسوان من إحباط محاولة لتهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل بالمخالفة للقانون، وذلك لتحقيق السيطرة الكاملة على المنافذ الحدودية .

وكانت إخبارية مشتركة مقدمة من أحمد يوسف مسئول الأمن الجمركي بالمنفذ ورئيس مباحث منفذ قسطل، تفيد باعتزام الراكب "ع.أ.ح" سودانى الجنسية، قادم من السودان، تهريب كمية من مستحضرات وأدوات التجميل.

وبالعرض على بهاء الدين عطية، رئيس الوردية، قرر تشكيل لجنة من إسلام عبد الرحمن، مأمور الحركة، وأحمد محمود، مأمور تعريفة، لتفتيش أمتعة الراكب، فتبين وجود 22392 أصبع روج أنواع وأحجام مختلفة، و156 علبة كريم أساس للوجه، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 472 ألفا و800 جنيه.

وقرر أحمد جعفر، مدير عام جمارك أسوان إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتى ذلك تنفيذًا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك، وأحمد الصباح، رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية، وعلوى الملط، رئيس الإدارة المركزية لقطاع الخدمات الأمنية بتشديد الرقابة على جميع المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
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