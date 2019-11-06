شاهد.. آراء المواطنين في تصدير الكلاب الضالة وكيفية الحد من انتشارها

لا تزال ظاهرة الكلاب الضالة تؤرق الشارع المصري، والتي يصل عددها - طبقا لوزارة الزراعة- لنحو 15 مليون كلب ضال، بخلاف تعداد الكلاب المملوكة. الرقم مخيف ومرعب وتشكك في صحته منظمات الرفق بالحيوان التي تستدل بأن عدد الكلاب الأجنبية بمحلات الزينة والمزارع وفوق أسطح المنازل وبير سلم كل عمارة في مصر حوالي 6 ملايين كلب أجنبي خارج رقابة وتقنين الهيئة العامة للخدمات البيطرية، وتقول إن الهيئة ليس لديها حصر بعدد الماشية أو الدواجن ومن باب أولي فإنها ليس لديها حصر بعدد الكلاب الضالة.



ورصدت كاميرا "صدى البلد" آراء المواطنين حول " ما رأيك في تصدير الكلاب الضالة وكيفية الحد من انتشارها؟".



وقال مازن سليم: "لا أوافق على تصديرها ومن الممكن أن نضعها في محمية وتوفير لها الأكل والشرب لأنها حيوانات يجب أن نرعاها.



وأضافت ناردين كارم: "أنا لست من مصر و لكن أنا من عشاق الكلاب ومع تصديرها في حال إذا كان هذا مفيدا لها ويتم رعايتها على الطريقة الصحيحة"، بينما أوضح رامي خالد أنه من الحرام تصديرها و يجب ان نهتم بها و ناخذ الثواب عليها و توفير لها محمية طبيعية.



وأشار تامر كرم، إلى أن بلدنا اولي بها في تربيتها ورعايتها و يجب توفير لها أماكن كثيرة و دورات تاخذ الكلاب و تضعهم في الأماكن الصحيحة.



وأكدت سارة شوقي أنه لا يجب تصديرها وأنسب الحلول هي تبنيها.