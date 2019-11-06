أتشيموبنج لاعب الزمالك السابق يعود للدوري المصري

يعود الغاني بنيامين أشيمبونج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك السابق، إلى القاهرة خلال الأيام القليلة الماضية.



وتأتي عودة أشيمنونج للانضمام إلى نادي مصري يلعب في الدوري الممتاز، وذلك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



جاء ذلك بعد أن تصالح اللاعب مع وكيل أعماله وائل الخربتاوي عقب نشوب أزمات بينهما خلال الآونة الأخيرة، وذلك بعد تدخل مجدي عبدالغني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق للصلح بين الطرفين.



وكان الخربتاوي حصل على حكم قضائي بحبس اللاعب لمدة ثلاث سنوات، بسبب عدم التزام الأخير بتعاقده مع وكيله، قبل أن يتدخل عبدالغني ويقوم الخربتاوي بالتنازل عن القضية، بعد أن أوفى اللاعب بمديونيته تجاه وكيله.

