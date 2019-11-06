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برلمان

برلمانى: موظف الضرائب يستطيع إعاقة القطاع الخاص بقرارالحجز الإداري

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:25 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - محمود فايد
قال النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الرد علي بيان الحكومة المُشكلة بالبرلمان، إن هناك انجازات كثيرة للحكومة لا أحد يمكن أن ينكرها "ومكناش هنقدر نكمل بالشكل اللي فات سنتين ثلاثة كمان".

وطالب النائب أحمد سمير، الحكومة بضرورة الاهتمام بالقطاع الخاص ودعم قدراته لزيادة الإنتاج خصوصا في ظل قدرته علي استيعاب العمالة ودعم جهود الدولة في التنمية، فالبرلمان دعم الحكومة بالتشريعات اللازمة لزيادة الاستثمار، والوزراء كانوا علي نفس قدر حماس النواب، ولكن للأسف الحلقة الأضعف :"ممكن تكون في موظف بسيط يحتاج لتدريب، فعلي سبيل المثال موظف في الضرائب بيبوظ الدنيا بقرار بالحجز الإداري".

فيما رد وزير شئون مجلس النواب علي حديث رئيس اللجنة الاقتصادية قائلا:" الحكومة تنظر للقطاع الخاص باعتباره شريكا في التنمية وليس منافسا، وتعول عليه في تشغيل العمالة والتنمية، وأي مشاريع جديدة للحكومة تضع أمامها القطاع الخاص".

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للجنة الرد علي بيان الحكومة، برئاسة النائب سيد الشريف، وتضم اللجنة فى عضويتها رؤساء اللجان النوعية للمجلس وعددها 25 لجنة وتشمل لجان الخطة والتعليم والصحة والدينية والقوى العاملة والاقتصادية والصناعة والطاقة والزراعة والإسكان وباقى اللجان، ومن المتوقع أن تعد اللجنة الخاصة برئاسة " الشريف " تقريرًا عن البيان لعرضه على المجلس فى جلسة عامة.
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