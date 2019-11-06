«تذكرتي» تكشف تفاصيل الحصول على تذاكر مباريات المنتخب الأوليمبي في أمم أفريقيا

قال أحمد عبادة، مدير قطاع الرياضة في شركة تذكرتي إنه سيتم تطبيق نظام دخول الجماهير في بطولة أمم أفريقيا "2019"، في البطولة الحالية تحت سن "23" عاماً.





وأضاف في تصريحات هاتفية لفضائية "تايم سبورت"، أنه سيتم تطبيق كافة الإمكانيات والتسهيلات من أجل الحصول على "الفان أي دي" وبنفس التعليمات السابقة، مشيرًا إلى انخفاض أسعار التذاكر في بطولة أمم أفريقيا تحت سن "23" عاماً لتشجيع المواطنين على مساندة المنتخب.



