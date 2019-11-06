هل ترك الالتفات عند التسليم من الصلاة يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

قال الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء إن الالتفات عند التسليمتين يمينًا وشمالًا سنة، وقد صرح الفقهاء بأن المشروع والمستحب أن يبدأ بالتسليم مستقبلا القبلة ثم يلتفت، ويتم التسليم مع نهاية التفاته، ولكن لو خالف وأتى بغير هذه الصفة لم يكن عليه شيء وكانت صلاته صحيحة، وإنما يكون قد فاته المستحب والأفضل.



وأضاف خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم في الصلاة كان يلتفت في التسليم حتى يظهر بياض خده الشريف.



هل يجوز ترك الالتفات أثناء التسليم فى الصلاة:

ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التسليم فى الصلاة معناه أن يقول المصلي «السلام عليكم ورحمة الله» فى نهاية الصلاة، مشيرًا إلى أن التسليم فى الصلاة هو ركن من أركانها، أما الإلتفات على اليمين وعلى اليسار أثناء التسليم هو سنة وليست من أركان الصلاة.



وأضاف ممدوح في فتوى له، أن الالتفات أثناء التسليم غير واجب على المصلى أن يفعله، مؤكدًا أنه هيئة إذا فعلها المصلى يثاب عليها وإذا لم يفعلها صحت صلاته ولكنه فاته ثواب فعل السنة.