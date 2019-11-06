Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

هل ترك الالتفات عند التسليم من الصلاة يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 04:30 م
التسليم من الصلاة
التسليم من الصلاة
Advertisements
عبد الرحمن محمد
قال الشيخ محمد وسام مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء إن الالتفات عند التسليمتين يمينًا وشمالًا سنة، وقد صرح الفقهاء بأن المشروع والمستحب أن يبدأ بالتسليم مستقبلا القبلة ثم يلتفت، ويتم التسليم مع نهاية التفاته، ولكن لو خالف وأتى بغير هذه الصفة لم يكن عليه شيء وكانت صلاته صحيحة، وإنما يكون قد فاته المستحب والأفضل.

وأضاف خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم في الصلاة كان يلتفت في التسليم حتى يظهر بياض خده الشريف.

هل يجوز ترك الالتفات أثناء التسليم فى الصلاة:
ومن جانبه قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن التسليم فى الصلاة معناه أن يقول المصلي «السلام عليكم ورحمة الله» فى نهاية الصلاة، مشيرًا إلى أن التسليم فى الصلاة هو ركن من أركانها، أما الإلتفات على اليمين وعلى اليسار أثناء التسليم هو سنة وليست من أركان الصلاة.

وأضاف ممدوح في فتوى له، أن الالتفات أثناء التسليم غير واجب على المصلى أن يفعله، مؤكدًا أنه هيئة إذا فعلها المصلى يثاب عليها وإذا لم يفعلها صحت صلاته ولكنه فاته ثواب فعل السنة.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حكم القنوت في صلاة الفجر وهل من تركه عليه وزر؟.. الإفتاء توضح

تعرف على سنة النبي عند التسليم من الصلاة

هل يجوز قراءة القرآن بملابس البيت الخفيفة .. تعرف على رد الإفتاء

هل يجوز الصلاة قبل انتهاء الأذان .. أمين الفتوى يجيب

صحة مقولة ترديد الأذكار بعد التسليم من تمام الصلاة .. الإفتاء توضح

مبطلات الصلاة.. هذا الأمر يفسد صلاتك دون أن تعلم

ترشيحاتنا

أمطار غزيرة تضرب البحر الأحمر..غدا

إنذار رسمي لـ وزير التنمية المحلية بإزالة أسماء سلاطين وحكام تركيا من شوارع مصر

بسبب 4.25 مليون جنيه.. محمود فتح الله غاضب من تجاهل الزمالك

آيات الشفاء من الأمراض المستعصية.. تنهي الآلام

وفاة محمد الحلو.. شاهد.. جنازة مدرب الأسود من مسجد السيدة نفيسة.. صور

احسبها صح.. هتوفر 1300 جنيه شهريا من فاتورة بنزين عربيتك بهذه الطريقة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان أسود مفتوح.. شاكيرا تشعل انستجرام بـ إطلالة مميزة.. شاهد

في اول مشاركة بأسبوع الكويت.. طيران الجزيرة تكشف عن استثمارات جديدة بمصر.. صور

سوزوكي تطرح ديزاير 2020 الجديدة في مصر بسعر تنافسي.. تفاصيل