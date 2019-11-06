مدربو منتخبات أمم إفريقيا تحت 23 عاما.. سونج الأشهر .. وغريب اكثرهم خبرة

تنطلق منافسات بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما بعد غد الجمعة، التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر الجاري بمشاركة 8 منتخبات.



ويشارك 168 لاعبًا هم قوام المنتخبات الثماني في نهائيات النسخة الثالثة لكأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة التي تنطلق بعد غد الجمعة على ملعب القاهرة الدولي تعول الجماهير المحلية في هذه البلدان على المدربين في تحقيق حلم التأهل لنهائيات مسابقة كرة القدم في دورة طوكيو الأولمبية 2020.



وتعتمد المنتخبات المشاركة على مدربين محليين وهو ما يعطي مؤشرا جيدا على تحول ما في سياسة القائمين على معظم الاتحادات الأهلية في القارة "السمراء" بمنح الفرصة للمدرب الوطني بعكس ما يحدث على مستوى الكبار التي تعتمد على مدربين أوروبيين لاسيما من فرنسا التي استحوذت على نصيب الأسد في كان 2019 للكبار بظهور 7 من كوادرها مع منتخبات المغرب وتونس وموريتانيا وكينيا وأوغندا وينين ومدغشقر.



شوقي غريب المدير الفني لمنتخب مصر (60 عامًا) يعتبر ثاني أكبر هؤلاء المدربين سنًا بعد فانيري ديارا المدير الفني لمنتخب مالي لكنه أكثرهم خبرة حيث سبق له قيادة منتخب مصر للشباب في مونديال الأرجنتين 2001 وحقق المركز الثالث كأفضل إنجاز في تاريخ منتخبات مصر في بطولات الاتحاد الدولي لكرة القدم كما تولى المسئولية مع المنتخب الأولمبي في تصفيات دورة أثينا 2004 وقاد المنتخب الأول في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2015.



أما أشهر هؤلاء المدربين على الإطلاق فهو ريجوبار سونج المدير الفني لمنتخب الكاميرون الذي حقق نجاحا كبيرا مع العديد من الأندية الأوروبية الكبرى في فرنسا وإنجلترا وألمانيا وتركيا كما خاض مسيرة ولا أروع مع منتخب بلاده في الفترة من 1993 وحتى 2010 وشارك معه في 137 مباراة دولية وتوج بكأس أمم أفريقيا 2000 و2002 وتأهل لنهائي كأس القارات 2003.



أما عن باقي مدربي المنتخبات فهم فانيري ديارا (مالي) المولود 24 مارس 1958 وهو الذي حقق انجازا مشابها لما حققه شوقي غريب، وقاد منتخب شباب مالي لبرونزية كأس العالم 2015 بنيوزيلاندا، إبراهيم تانكو (غانا) إماما أماباكابا (نيجيريا) ’ حيدرا سواليو (كوت ديفوار) ’ بيستون شامبيشي (زامبيا) ، ديفيد نوتواني (جنوب أفريقيا).



كانت مدرسة التدريب الوطنية قد فرضت تفوقها على 7 مدارس من أوروبا وأمريكا الشمالية وتألقت بصورة منقطعة النظير في كأس أمم أفريقيا للكبار الصيف الماضي بعد تأهل الثنائي الجزائر والسنغال للمباراة النهائية تحت قيادة المدربين الشابين جمال بلماضي وأليو سيسيه.