مجلس الوزراء يستعرض تقريرًا عن برنامج تكافل وكرامة.. وزيرة التضامن: 18.5 مليار جنيه خُصصت بموازنة هذا العام .. وعودة 18.000 أسرة مستفيدة

وزيرة التضامن:

18.5 مليار جنيه قيمة التمويل المخصصة لتنفيذ برنامج تكافل وكرامة في 2019/2020

جار العمل على إضافة 240 مليون جنيه بالتنسيق مع المالية فى إطار زيادة عدد المستفيدين

تم تحويل 44.000 من ملفات الأيتام للاستفادة من برنامج "تكافل وكرامة"



استعرض مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، تقريرًا حول الجهود المتعلقة بتنفيذ برنامج "تكافل وكرامة".



وأشارت خلاله، غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعى، إلى أن قيمة التمويل المخصصة لتنفيذ هذا البرنامج فى موازنة العام المالى الحالى 2019/2020، تقدر بـ 18.5 مليار جنيه، وجار العمل على إضافة 240 مليون جنيه بالتنسيق مع وزارة المالية، وذلك فى إطار العمل على زيادة عدد المستفيدين وكذا قيمة الدعم للفئات المستحقة.



وأوضحت الوزيرة، أن عدد الأسر المضافة للبرنامج 273000 منهم 10000 أسرة جديدة و110000 كانوا قيد الانتظار حتى إجراء القومسيون الطبي، كما تم تحويل 44.000 من ملفات الأيتام للاستفادة من برنامج "تكافل وكرامة".



كما تم العمل على سرعة النظر فى مختلف التظلمات التى قدمت خلال الأعوام السابقة، ونتج عن ذلك عودة 18.000 أسرة مستفيدة، مشيرة إلى أن عددًا من الأسر التى تم نقلها من معاش الضمان إلى برنامج "تكافل وكرامة"، وصل إلى 429.500 أسرة، إلى جانب زيادة القيمة الشهرية المنصرفة للأسرة بمبلغ يتراوح بين 125 و175 جنيهًا شهريًا، وهو ما يكلف الدولة نحو 772 مليونًا سنويًا.



وفى ختام العرض، جدد رئيس الوزراء التأكيد على حرص الدولة على استمرار تقديم الدعم لمختلف الأسرة المستحقة والمستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بما يسهم فى مساعدتهم ودعمًا من الدولة لمواجهة أعباء المعيشة، هذا بالإضافة إلى العمل على زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنفيذ هذا البرنامج لزيادة عدد الأسر والقيمة المنصرفة لهم شهريًا.