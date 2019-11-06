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محافظات

حياة كريمة .. شقة ومشروع صغير لأطول شقيقين في الشرقية .. صور

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:16 م
الدكتور ممدوح غراب
الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
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محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية صرف إعانة عاجلة لكل من "محمد شحاته عبد الجواد "، و "هدى شحاته عبد الجواد" ، المقيمان بقرية الجمالية بمركز الحسينية واللذان يعانيان من حالة نادرة فى الطول وضخامة الجسم نتيجة لخلل كامل في الوظائف الهرمونية في الجسم طبقًا للتشخيص الطبي المبدئي ، لتعينهما على قضاء متطلبات الحياة.

كما كلف المحافظ مديرة إدارة صندوق الإسكان بتوفير وحدة سكنية من الوحدات المخصصة للأسر الأولى بالرعاية لهما تلبية لرغبتهما وليحيا فيها حياة كريمة .

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لهما اليوم بمكتبه بحضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، والدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة .

كما وافق محافظ الشرقية على إقامة مشروع صغير " كشك" وتجهيزه للشقيقين ليساعدهما على تحمل الاعباء المعيشية ، كما وجه المحافظ وكيل وزارة القوى العاملة بإتاحة فرصة عمل بالقطاع الخاص للشاب محمد ، ومخاطبة التضامن الإجتماعي لتوفير تروسيكل يستخدم كوسيلة إنتقال للشقيقين نظرًا لحالتهما الصحية .

كما قام المحافظ بإهدائهما "4" كراتين مواد وسلع غذائية ، و2 بطانية و2 لحاف فايبر لوقايتهما من بروده الشتاء وللإطمئنان على حالتهما الصحية كلف محافظ الشرقية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة باصطحاب الحالتين المريضتين لمستشفى جامعة الزقازيق لتوقيع الكشف الطبي عليهما وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما للإستشفاء.
حياة كريمة .. شقة ومشروع صغير لأطول شقيقين في الشرقية .. صور
حياة كريمة .. شقة ومشروع صغير لأطول شقيقين في الشرقية .. صور
حياة كريمة .. شقة ومشروع صغير لأطول شقيقين في الشرقية .. صور
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