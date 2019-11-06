هذه شروطها.. فولبرايت الأمريكية تقدم منحًا دراسية للباحثين بجامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ، اليوم، الأربعاء، بالتعاون مع هيئة فولبرايت الأمريكية ندوة تعريفية لبرنامج JUNIOR FACULTY DEVELOPMENT PROGRAM للتعريف ببرامج وشروط التقدم لمنحة التدريب في الجامعات الأمريكية المختلفة على طرق التدريس وإعداد البرامج الدراسية ومحتويات المقررات التي تقدمها الهيئة للطلاب وإعداد أبحاث في إحدى الجامعات الأمريكية لأعضاء هيئة التدريس في مجالات التكنولوجيا والطاقة المتجددة.



جرى تنظيم الندوة تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، وبالتنسيق مع الدكتور إيناس الفاضلي مدير مكتب ربط الجامعة بالصناعة "التايكو" ومنسق مكتب المنح والتعاون الدولي، وبحضور بحضور آسر هاني مسئول برامج أول وكريم جرجس مساعد مسئول البرامج ومحمد عادل أخصائي شبكات مكتب رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات.



ويستهدف البرنامج أعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي درجة الماجستير مع خبرة تدريس جامعي لا تقل عن 5 سنوات وأعضاء هيئة التدريس طلبة الدكتوراه مع خبرة تدريس جامعي لا تقل عن 3 سنوات وأعضاء هيئة التدريس الحاصلين علي درجة الدكتوراه مع خبرة تدريس جامعي لا تتعدي 5 سنوات من تاريخ الحصول علي درجة الدكتوراه، وآخر موعد للتقديم للبرنامج 1 ديسمبر 2019، وتغطي المنحة الراتب الشهري وتكلفة السفر من وإلى الولايات المتحدة ونفقات السفر الإضافية ونفقات التنمية المهنية والإقامة والتأمين الصحي.



وقال رئيس جامعة كفر الشيخ، إن البرامج تضمنت مرحلة الماجستير وبرامج للدكتوراه إلى جانب برامج لإعداد القادة والتخصصات التي تقدمها المنحة وكيفية التقدم والتأهيل للدراسة والمقابلة الشخصية للطلاب الذين تتوافر لديهم شروط المنحة الدراسية، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المثمر بين الجامعة والهيئات العلمية الدولية.



وأكد حرص الجامعة على التعاون مع الهيئات العلمية الدولية المرموقة من أجل النهوض بشباب أعضاء هيئة التدريس من خلال البرامج العلمية المتاحة، مشيرا إلى أهمية الشراكة مع الهيئات العلمية الدولية لتدعيم أواصر التعاون في قطاع تقنية المعلومات لإعداد جيل مزود بالمعرفة قادر على تحمل مسؤولياته تأكيدا للدور الريادي الذي تؤديه الجامعة وقدراتها العلمية وكفاءتها بوصفها مؤسسة تعليمية وطنية رائدة تولي جانب تقنية المعلومات حيزًا مهمًا من اهتمامها باعتباره لغة المستقبل.