عادة سيئة بالمدرسة تجلب وظيفة لطفل لم يتخط الـ 9 أعوام| ووالده: كنت مؤمنًا بموهبته

عادة ما يقوم الكثير من الأطفال بتصرفات وأفعال خاطئة تتسبب في وصفهم بأنهم مشاغبون مما يتسبب في شكوى مُعلمينهم في المدارس، ويترتب على ذلك عقاب بالمدرسة أو المنزل.



لكن كان الوضع مختلفا مع الطفل " جو ويل " الذي اعتاد القيام بالرسم على الحائط في كل الأوقات مما أزعج المعلمين بالمدرسة وقاموا بشكايته لوالديه، لكن والده كان أكثر وعيًا ونضجًا من ان يحاسبه أو يعاقبه، بل قام بتشجيعه بإرساله لأخذ دروس في الرسم على الحوائط بعد المدرسة لتنمية موهبته.



لم يكن يتوقع والد "جو" أن هذا سيتسببب في شهرة طفله وجلب وظيفة رائعة يفرغ فيها موهبته حيث صرح بأنه كان مؤمنا بموهبة طفله منذ البداية ، قام مُعلمه بدرس الرسم بالإشادة بدقة رسمه وقدرته على الرسم بشكل احترافي مما جعله ينقله لمستوى أعلى مع أفراد أكبر منه سنًا ، ومع تطور موهبته طلب مُعلم الرسم الخاص به من والديه بنشر صور من رسوماته على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام بسبب شدة اعجابه بها، ووافق الوالدان وحدث ما لم يتوقعه احد.



اشتهر الطفل بشكل واسع في وقت قصير واصبح الجميع يشيد بموهبته وينتظرون نشر رسومات أخرى له، حتى تطور الأمر وقام أحد أصحاب المطاعم المجاورة بالتواصل مع والده ليسأله إذا كان من الممكن أن يقوم "جو" بعمل ديكور مطعمه في الصالة الرئيسية بالرسم على الحائط كما يحب أن يفعل، ويمكنه أن يعتبر هذه وظيفة له بعد انتهاء يومه في المدرسة، أحب الطفل الفكرة وكان لها أثر جيد على شخصيته ومستواه في المدرسة حيث تحول بشكل ملحوظ من طفل مشاغب يفعل عادة سيئة إلى طفل متفوق دراسيًا و رياضيًا وفنيًا حسب ما نشر موقع " metro " .

