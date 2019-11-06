حفاظاً على الأرواح.. 8 ملايين جنيه للانتهاء من رصف 4 طرق في البحيرة

تواصل الأجهزة التنفيذية أعمالها للانتهاء من تنفيذ مشروعات الرصف التابعة للخطة الاستثمارية 2020/2019م ذلك فى إطار الجهود المبذولة للانتهاء من أعمال رصف الطرق على مستوى مدن ومراكز المحافظة .





وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، استمرار أعمال الرصف بمراكز دمنهور وإيتاى البارود والمحمودية وكفر الدوار، مضيفًا أنه جارٍ أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق جسر ترعة أبو دياب بمركز دمنهور بطول 2 كم وبتكلفة 3 ملايين و600 ألف جنيه، مشيرا الى انه جارٍ أعمال طبقة الأساس بطريقي جنبواي - الروقة مركز إيتاي البارود بطول 1.2 كم، وبتكلفة مليون و430 ألف جنيه، طريق حمد منيسي مركز المحمودية قطاعات بطول 2 كم وبتكلفة 3 ملايين و400 ألف جنيه تحت إشراف إدارة التنفيذ بالمديرية، أعمال الصيانة البسيطة بطريقي الطرح - طريق رافد 45 مدخل حوض (6) مركز كفر الدوار تنفيذ ذاتي بمعدات المديرية.





ووجه محافظ البحيرة بسرعة الانتهاء من أعمال رصف الطرق طبقًا للبرامج الزمنية المحددة والالتزام بالمواصفات الفنية لها حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين وتيسير الحركة المرورية، مشددًا على ضرورة التنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بمتابعة سير العمل بمشروعات رصف الطرق بنطاق مراكزهم





وأكد المحافظ على استمرار العمل الميداني، والتواصل المستمر مع المواطنين فى إطار متابعة اليومية لكافة الجهود المبذولة على أرض الواقع بجميع الوحدات المحلية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات الخدمية التى تمس الحياة اليومية للمواطنين.





وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو برئاسة اللواء وحيد الحضري، رئيس المدينة، بمتابعة تركيب خط الطرد لمحطة الصرف الصحي شمال المدينة بشارع المصيف بالإضافة إلى تطهير صفايات المطر بشارع جمال عبد الناصر وشارع النفوس وتفريعات شارعي عزيز المصري وبلال.



