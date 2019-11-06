بتكلفة 225 مليون جنيه.. إنشاء مشروع صرف صحي لخدمة 7 قرى بديرب نجم

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية عن تنفيذ مشروع صرف صحي بمركز ديرب نجم والمكون من محطة معالجة العصايد وعدد 7 محطات رفع بتكلفة إجمالية بلغت 225 مليون جنيه لتوفير خدمة الصرف الصحي لقرى (العصايد – الديسة – مناحريت - إكراش- شوبك إكراش - العطارين-الشراقوة).



وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من تنفيذ الأعمال مع مراعاة الجودة في العمل والالتزام بالمواصفات المحددة ووضع الحلول العاجلة لأي صعوبات قد تعترض أعمال التنفيذ وتسليم المشروع ودخوله الخدمة الفعلية في الموعد المحدد.



وأشار محافظ الشرقية إلى أنه جار تنفيذ عدد من مشروعات الصرف الصحي بنطاق المحافظة وذلك للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية نظيفة، مؤكدا أنه جار التنسيق مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإقامة محطات رفع ومعالجة لخدمة المواطنين من أبناء المحافظة.