رئيس "النواب" يستقبل سفراء 3 دول.. تفاصيل

استقبل اليوم الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب القائم بأعمال سفارة سلوفاكيا بالقاهرة، ورحب رئيس مجلس النواب بالقائم بأعمال جمهورية سلوفاكيا بالقاهرة، مؤكدًا على عمق ومتانة العلاقات المصرية السلوفاكية، ودعاه لتعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، والبرلمانية.



ومن جانبه أعرب القائم بأعمال سفير جمهورية سلوفاكيا عن سعادته بهذا اللقاء، مؤكدًا على أهمية وثقل مصر الإقليمى والدولى، ودورها المحورى فى تحقيق الاستقرار فى الشرق الأوسط، بما يجعلها شريكًا قويًا لسلوفاكيا.



وأكد ضرورة العمل المشترك من أجل الارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، بما فى ذلك زيادة حجم التبادل التجارى وتنشيط السياحة المتبادلة بين البلدين.



كما استقبل "عبد العال"، سفير أرمينيا بالقاهرة، حيث أكد على أن مصر وأرمينيا دولتان صديقتان، بينهما العديد من القواسم المشتركة، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين، خاصة التعاون البرلمانى، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين الصديقين اللذين تجمعهما علاقات قوية.



من جانبه، أكد سفير أرمينيا بالقاهرة على قوة العلاقات بين مصر وأرمينيا، وضرورة تعزيز التعاون المشترك بين البلدين ، وأهمية دور جمعية الصداقة البرلمانية فى تعزيز هذه العلاقات البرلمانية ، كما أشار سفير أرمينيا إلى ضرورة العمل على توسيع آفاق التعاون الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين، والتنسيق فى القضايا محل الاهتمام المشترك.



وشملت اللقاءات، استقبال سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة، حيث أشاد الدكتور عبدالعال بالمستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين، خاصة على مستوى قيادتى البلدين، مشيرًا إلى أن هناك اتفاقا بين قيادتى البلدين على ضرورة العمل على تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية بما يخدم صالح البلدين والشعبين الصديقين، كما أكد الدكتور عبدالعال حرصه الشخصى على تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين، وضرورة المضى قدمًا نحو تعزيزها، والتنسيق بين برلمانى البلدين فى المحافل الدولية.



وخلال اللقاء أعرب سفير بيلاروسيا الجديد بالقاهرة عن سعادته بوجوده فى مصر، مشيرًا إلى أنه قد بدأ مهام عمله الرسمية مؤخرًا كسفير جديد لبلاده فى مصر، مؤكدًا أنه لن يدخر جهدًا فى سبيل تعزيز العلاقات بين البلدين، والتى تسعى بيلاروسيا إلى تعزيزها بما يتناسب وحجم وثقل البلدين.



كما أشار سفير بيلاروسيا إلى أن هناك العديد من المشروعات المشتركة بين البلدين فى مجالات الصناعة والتعليم والتكنولوجيا والأمن، وغيرها من المجالات التى يسعى الطرفان إلى تبادل الاستفادة من خبراتهما فى هذه المجالات.