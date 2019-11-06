السيسي: حقوق الإنسان مفهوم شامل ولا يصلح اختزاله فى الجوانب السياسية فقط

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي عددا من رؤساء الوفود المشاركة في المؤتمر الثاني عشر لشبكة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الافريقية.



وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس شدد على مفهوم "حقوق الإنسان الشامل" المتضمن كافة الحقوق الاجتماعية والصحية والتعليمية والمعيشية، وعدم اختزال تلك الحقوق على الجوانب السياسية فقط دون غيرها.