خالد الغندور ونجوم إفريقيا فى ودية ذكرى المسيرة الخضراء المغربية | صور

نشر خالد الغندور نجم النادي الزمالك السابق صورا قبل خوض المباراة الودية الاستعراضية رفقة نجوم القارة الأفريقية والمغربية السابقين لمواجهة نجوم العالم على هامش ذكرى المسيرة الخضراء التي تحتفل بها المغرب بمدينة العيون تأكيدا لسيادة المغرب على أراضى الصحراء الغربية.



ويشارك في المباراة الإستعراضية نادر السيد حارس مرمى الزمالك والأهلي ووائل جمعة مدافع النادي الأهلي السابق والتونسي الزبير بيا والنيجيري كانو.



وكان الثنائى خالد الغندور، ظهير أيسر الزمالك ومنتخب مصر السابق، وعماد متعب، هداف النادي الأهلى والفراعنة السابق، تلقيا دعوة لخوض مباراة ودية استعراضية



وسافر الغندور إلى المغرب الأحد الماضي لخوض المباراة العالمية الاستعراضية اليوم الأربعاء بمدينة العيون المغربية.

