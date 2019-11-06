ندبة داكنة تشوه الأرض.. حرائق كاليفورنيا واضحة من الفضاء

أسبوعان كاملان من الحرائق المستمرة في مقاطعة سونوما بولاية كاليفورنيا كانت كفيلة بالتسبب في دمارها بالكامل، والذي بدا ظاهرا في الصور التي تم التقاطها بواسطة قمر صناعي بالفضاء.



ووفقا لمجلة ساينس أليرت العلمية فإن الحريق الضخم بالولاية الأمريكية حرق كل شئ في طريقه، حيث التهمت النيرات 77758 فدانا من النباتات، وتظهر هذه الآثار المدمرة بالولاية من الفضاء.



كانت قد التقطت المركبة الفضائية أستير والقمر الصناعي تيرا التابع لوكالة ناسا لعلوم الفضاء صورا من الفضاء للولاية الأمريكية للكشف عن المسار الذي التهمته النيران، وظهر بها موقع الحريق بالمقاطعة الأمريكية كأنه ندبة داكنة تشوه كوكب الأرض.



ويظهر مكان الحريق كأنه ندبة باللون الرمادي الداكن ممتد بطول الصورة، أما النقاط الصفراء فهي الأماكن التي ما زالت النيران مشتعلة فيها.



ويذكر أن يقال أن هذا أكبر حريق في موسم الحرائق بكاليفورنيا لعام 2019 حتى الآن، وكان قد حذر تقرير صادر عن المركز الوطني لمكافحة الحرائق الذي صدر الأسبوع الماضي من أن هذا الموسم قد يستمر حتى ديسمبر بسبب ظروف الجفاف، مع توقع هطول الأمطار في أواخر هذا العام.



ويعد هذا الحريق أصغر بكثير من حريق العام الماضي الذي التهم 459123 فدانًا في يوليو وأغسطس وسبتمبر عام 2018.