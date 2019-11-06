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حوادث

ضبط لحوم وفراخ منتهية الصلاحية بحملة تموينية بالسويس

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:54 م
لحوم وفراخ منتهية
لحوم وفراخ منتهية الصلاحية
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حسن غنيمة
تمكنت مباحث التموين فى السويس بالتعاون مع ادارة الطب البيطرى من ضبط كميات كبيرة من اللحوم والدواجن غير صالحة للاستهلاك الادامى فى حملة تموينية شنتها على كافة المحلات والمطاعم فى احياء المحافظة الخمسة .

وكان اللواء محمد جاد ، مدير أمن السويس ، قد أمر بشن حملات تموينية مكثفة على المطاعم و المحلات التجارية لتاكد من صحة وسلامة الماكولات والمواد الغذائية التى تباع الى المواطنين .

وخلال الحملة تمكنت من ضبط كميات كبيرة من دواجن منتهية الصلاحية داخل احد المحلات المشويات الشهيرة بمنطقة الملاحة ، كما ضبط 25 كيلو كبدة من احد المحلات المشهورة بحى الاربعين .

كما تمكنت الحملة من ضبط كميات كبيرة من اللحوم فى ثلاثة محلات تجارية غير صالحة للاستهلاك الادامى .
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