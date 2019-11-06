Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

غزل المحلة ينتزع فوزا غاليا على المنصورة بهدفين في الممتاز ب

الأربعاء 06/نوفمبر/2019 - 05:17 م
غزل المحلة
غزل المحلة
Advertisements
محمد رشاد
انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة فوزا ثمينا على المنصورة بهدفين دون رد ، فى ختام فاعليات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني الممتاز ب.

بهذه النتيجة يحتل غزل المحلة المركز الأول مناصفة مع فاركو ودمنهور برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد المنصورة عند نقطتين فقط في المركز التاسع من جدول ترتيب المجموعة.

وقد نجح غزل المحلة فى فرض كلمته طوال أحداث المباراة خاصة وأنه أحرز هدفين فى الدقيقتين الثانية والـ 13 وهو ما سهل عليه اللقاء ، فى المقابل حاول لاعبو المنصورة العودة للمباراة إلا أنهم فشلوا فى إحراز هدف الشرف.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

أتشيموبنج لاعب الزمالك السابق يعود للدوري المصري

لرفضة إنجاب البنات تفنن فى تعذيبهن.. قسوة أب تحكيها دموع ابنته أمام القاضى

غموض حول ظروف مقتل المصرية علا سالم بأمريكا.. وانتظار تقرير السموم

الزمالك في ورطة بسبب حمدي النقاز

هناكل ايه النهاردة .. أرز بالبشاميل والدجاج وملوخية ودبابيس متبلة .. والحلو: مهلبية البطاطا

اللقطات الأولى لحادث سياح الأردن.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خالد الغندور ونجوم إفريقيا فى ودية ذكرى المسيرة الخضراء المغربية | صور

السيسي يوجه بمواصلة الجهود لتطوير المنطقة الاقتصادية للقناة لجذب الاستثمارات .. صور

فستان أسود مفتوح.. شاكيرا تشعل انستجرام بـ إطلالة مميزة.. شاهد