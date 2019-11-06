غزل المحلة ينتزع فوزا غاليا على المنصورة بهدفين في الممتاز ب

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة فوزا ثمينا على المنصورة بهدفين دون رد ، فى ختام فاعليات الجولة الثالثة للمجموعة الثالثة بدوري القسم الثاني الممتاز ب.



بهذه النتيجة يحتل غزل المحلة المركز الأول مناصفة مع فاركو ودمنهور برصيد 7 نقاط، بينما تجمد رصيد المنصورة عند نقطتين فقط في المركز التاسع من جدول ترتيب المجموعة.



وقد نجح غزل المحلة فى فرض كلمته طوال أحداث المباراة خاصة وأنه أحرز هدفين فى الدقيقتين الثانية والـ 13 وهو ما سهل عليه اللقاء ، فى المقابل حاول لاعبو المنصورة العودة للمباراة إلا أنهم فشلوا فى إحراز هدف الشرف.